Estados Unidos volvió a demostrar que quiere ser protagonista del Mundial 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino derrotó 2-0 a Bosnia en San Francisco y aseguró su clasificación a los octavos de final, donde ahora tendrá una prueba de alto calibre frente a Bélgica.

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Luego de la derrota con una nómina alterna frente a Turquía en el cierre de la fase de grupos, el técnico argentino regresó a la base que había brillado en el debut contra Paraguay. La apuesta le salió perfecta y el conjunto estadounidense recuperó la identidad que lo convirtió en una de las revelaciones del torneo.

Balogun abrió el camino para Estados Unidos

Aunque Bosnia avisó primero con un intento olímpico de Esmir Bajraktarević Alajbegović que exigió al arquero Matt Freese, el dominio pasó rápidamente a manos del seleccionado local.

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Con Tyler Adams manejando el mediocampo, Christian Pulisic creando fútbol y Sergiño Dest junto a Antonee Robinson desbordando por las bandas, Estados Unidos inclinó la cancha y comenzó a crear opciones de peligro.

Después de un gol anulado por fuera de juego, Folarin Balogun encontró revancha cerca del descanso. El delantero aprovechó un error defensivo de Bosnia y definió para establecer el 1-0 con el que los norteamericanos se fueron al entretiempo.

Estados Unidos resistió con diez y liquidó el partido

El panorama cambió en el complemento cuando Balogun fue expulsado por un pisotón, dejando a Estados Unidos con un jugador menos durante buena parte de la segunda mitad.

Sin embargo, el equipo de Pochettino mostró personalidad para sostener la ventaja. Bosnia intentó reaccionar, pero nunca encontró la claridad suficiente para poner en aprietos a la defensa estadounidense.

Ya en el tramo final, Malik Tillman sentenció el compromiso con un brillante tiro libre que puso el 2-0 definitivo y desató la celebración en San Francisco.

Con este triunfo, Estados Unidos avanza a los octavos de final del Mundial 2026, donde se medirá con una exigente Bélgica en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

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