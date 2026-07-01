Varios días después de la controversia que desató su comentario sobre ‘Lumumba Vea’ durante el partido entre Colombia y República Democrática del Congo, la presentadora Cristina Hurtado publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas y explicar lo ocurrido.

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La comunicadora aseguró que durante ese tiempo reflexionó sobre la situación y, aunque varias personas le recomendaron guardar silencio, sintió que debía dirigirse a quienes la siguen en redes sociales después de más de dos décadas de carrera en los medios.

Cristina Hurtado aseguró que nunca quiso ofender a la cultura africana

Durante el video, Hurtado afirmó que en ningún momento tuvo la intención de burlarse de una cultura o minimizar la historia representada por ‘Lumumba Vea’.

“Jamás existió en mí la intención de burlarme de una cultura, de ofender a un pueblo o de minimizar una historia”, aseguró.

La presentadora explicó que publicó el comentario mientras seguía el desarrollo del partido y observaba las reacciones que circulaban en redes sociales alrededor del aficionado congoleño, quien aparecía constantemente en la transmisión televisiva.

También reconoció que, en ese momento, desconocía quién era ‘Lumumba Vea’ y el significado de la caracterización que llevaba en el estadio.

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Cristina Hurtado reconoció que respondió desde la rabia y ofreció disculpas

Hurtado recordó que, tras la avalancha de críticas que recibió en redes sociales, respondió con varias historias de Instagram en medio de la frustración.

Según dijo, las acusaciones de racismo, xenofobia e ignorancia la afectaron emocionalmente y eso influyó en la manera como reaccionó.

“Esa emoción hizo que mi forma de expresarme realmente no fuera la adecuada, y la reconozco”, manifestó.

Posteriormente ofreció una disculpa directa.

“Pido perdón de corazón a todas las personas que ofendí. Esa no era mi intención”, afirmó, al tiempo que reconoció que, como figura pública con millones de seguidores, tiene una responsabilidad mayor frente a los mensajes que comparte.

En otra parte del video, Hurtado explicó que lo que intentó expresar en sus publicaciones anteriores era que ninguna persona puede conocer todos los temas a profundidad y que cada quien desarrolla intereses distintos a lo largo de su vida.

Añadió que, antes de la polémica, la historia del proceso de independencia del Congo no había despertado especialmente su interés, pero aseguró que la controversia la llevó a aprender más sobre ese episodio histórico. Además, expresó su admiración por la cultura africana y destacó la influencia que ha tenido en Colombia.

Finalmente, agradeció tanto a quienes la cuestionaron con respeto como a las personas que aprovecharon la situación para explicarle el contexto histórico de ‘Lumumba Vea’, e hizo un llamado a privilegiar el diálogo sobre los ataques personales.

“Todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacer daño con nuestras palabras, pero también tenemos la capacidad de comprender, corregir, pedir perdón y perdonar”, concluyó.

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