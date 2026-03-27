La presentadora Cristina Hurtado reveló un detalle poco conocido de su paso por la televisión colombiana, lo que llamó la atención de sus seguidores y despertó todo tipo de reacciones.

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(Vea también: Carla Giraldo volvió a lanzar burlas contra Cristina Hurtado tras su paso por ‘La casa de los famosos’)

Durante una entrevista con Vibra FM, la también modelo confesó que, en su etapa en ‘Guerreros’, utilizó estrategias poco convencionales para favorecer a su equipo en medio de las competencias. Según explicó, su espíritu competitivo la llevó a encontrar formas de ayudar a los participantes cuando enfrentaban pruebas de conocimiento.

En sus propias palabras, admitió que hacía señas para indicar respuestas correctas, especialmente en retos de preguntas. La situación, que relató entre risas, dejó al descubierto lo que ocurría detrás de cámaras en uno de los formatos más populares del país.

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“Les voy a confesar que yo hacía trampa. Lo que pasa es que las ‘Cobras’ perdían mucho. Por ejemplo, estábamos en un reto de cultura general y yo estaba al frente haciéndoles las preguntas. Si yo me hacía así (gesticulando), era porque la respuesta era tal cosa”, afirmó la presentadora.

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En ese entonces, Hurtado lideraba a uno de los equipos del programa, mientras su esposo también hacía parte del formato en el bando contrario, lo que aumentaba la tensión en competencia y la expectativa de los televidentes.

La confesión no pasó desapercibida y se difundió rápidamente en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre lo ocurrido, algunos tomándolo con humor y otros cuestionando la transparencia televisiva en este tipo de concursos.

¿Por qué salió Cristina Hurtado de ‘La casa de los famosos’?

Hurtado aclaró que su salida de ‘La casa de los famosos’ no tuvo relación con conflictos personales, como se especuló en redes, sino con un tema económico durante su vínculo con el canal.

Según explicó en la misma entrevista, no logró llegar a un acuerdo salarial con el canal para continuar en el proyecto, ya que consideraba que las condiciones no eran proporcionales al nivel de exigencia del formato.

Además, señaló que el ‘reality’ implicaba una carga de trabajo constante, prácticamente de 24/7, sin días de descanso, lo que también influyó en su decisión de no regresar al programa.

De esta manera, la presentadora dejó claro que su salida respondió a factores profesionales y contractuales, y no a rumores sobre diferencias con la también presentadora Carla Giraldo.

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