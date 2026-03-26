La historia de Íngrid Karina Sánchez ha dado un giro inesperado. Luego de haber sido el símbolo de la resiliencia en Colombia durante los últimos meses, un video que circuló en las últimas horas en redes encendió de nuevo las alarmas.

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La mujer, que alguna vez desfiló en las pasarelas más importantes del país, fue vista en el barrio Santa Fe, una de las zonas de tolerancia más complejas del centro de Bogotá, en un estado que evidencia un retroceso en su lucha contra las adicciones.

Las imágenes, grabadas por un conductor de taxi identificado en plataformas digitales como Orlando (@orlando.f76), muestran a una Íngrid Karina visiblemente afectada y desorientada.

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A diferencia de las fotos conocidas en enero, donde lucía un semblante radiante y saludable, en el video se le observa con la mirada perdida y una voz frágil que denota el agotamiento físico y emocional de los últimos días.

En la grabación, el conductor la reconoce de inmediato y entabla una conversación con ella para intentar entender su situación. Con una honestidad desgarradora, Íngrid Karina no ocultó su realidad: “Estoy en Santa Fe, recaí otra vez. Estoy buscando a mis hijos”, pronunció con dificultad ante la cámara.

Acá, el video en el que apareció la exmodelo:

Durante la interacción, la exmodelo se mostró consciente de su estado y lanzó un llamado desesperado a su familia, especialmente a su hijo Juan Antonio, quien ha sido su principal apoyo desde que su caso se hizo viral en Medellín en 2024.

“Por favor, si pueden me ubiquen por él [señalando al conductor]. Te voy a decir mi ubicación para que me lleguen, ¿vale?”, suplicó la mujer.

El taxista, lejos de juzgarla, intentó darle palabras de aliento mientras registraba el momento para que llegara a sus familiares. “Ella es la modelo famosa que todo el mundo conoce. Espero que los hijos la ubiquen por este medio. Si mil veces caemos, mil veces nos paramos”, afirmó el hombre, enviando un mensaje de solidaridad en medio de la crisis.

¿Qué era lo último que se sabía de Íngrid Karina Sánchez?

La exmodelo era tendencia por su transformación física. Había recuperado peso, su piel lucía sana y participaba en rutinas de ejercicio que compartía en su cuenta oficial de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ingrid Karina (@ingridkarina_1)

En aquel entonces, aseguraba estar “viviendo una segunda oportunidad” y agradecía a los centros de rehabilitación en Bogotá por devolverle la vida.

Hasta el momento, sus hijos no han emitido un comunicado oficial tras la difusión de este video en el barrio Santa Fe. Se sabe que su familia ha intentado mantenerla bajo protección constante, pero la naturaleza de su condición ha provocado episodios previos de huidas voluntarias de las fundaciones.

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