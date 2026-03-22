La actriz Mariana Gómez reveló recientemente que se encuentra embarazada, y las cámaras del programa ‘La red‘ confirmaron quién es el padre de la criatura que viene en camino.

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Según la investigación del programa, la noticia fue anunciada durante la audición de ‘Las bartender’ de Casa E Borrero, donde Mariana dio a conocer su embarazo y se dio un emotivo beso con su pareja. Tras la verificación del programa, se confirmó que se trata del productor y realizador Rodrigo Trujillo.

(Vea también: A Mariana Gómez le tocó parar a actor que le metió la lengua sin permiso en una escena)

En el momento del anuncio, Rodrigo no asistió solo, sino acompañado por sus padres, así como por los padres de Mariana. Para el desarrollo del musical, el programa explicó que Mariana debió contar con una doble en algunas escenas, con el fin de cuidar de su bebé sin complicaciones.

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¿Qué espera Mariana Gómez, niña o niño?

Además, se recomendó el uso de vestidos amplios para que no se notara el embarazo y para garantizar su comodidad durante las presentaciones. Mariana Gómez actualmente tiene cuatro meses de gestación, y el programa confirmó que espera una niña, información que la actriz compartió también en sus redes sociales.

A través de sus plataformas digitales, Mariana acompañó la noticia con un emotivo mensaje: “El amor es milagroso… Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé… Gracias, Dios”. En algunas de las imágenes publicadas, también se puede ver a Rodrigo Trujillo, quien aparece sonriente junto a la actriz.

¿Quién es Rodrigo Trujillo, la pareja de Mariana Gómez?

Rodrigo Trujillo es un profesional con amplia experiencia en diversas áreas de las industrias del cine y el teatro. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosos proyectos de Dynamo y Caracol, desempeñándose como asistente de dirección y director de ‘casting’.

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Fue en estas experiencias donde adquirió pacientemente los conocimientos y habilidades que más adelante lo impulsaron a escribir y crear sus propios proyectos.

Desde sus inicios, Trujillo encontró en el teatro un espacio ideal para desarrollar y expresar sus ideas. Su pasión por contar historias lo llevó a producir y dirigir varias obras teatrales, destacándose en la creación de piezas como ‘La maldita Vanidad‘.

Este período resultó ser especialmente productivo, ya que en pocos años logró estrenar múltiples trabajos en diferentes escenarios teatrales, consolidándose como un creativo versátil y comprometido con su profesión.

Con este anuncio, Mariana Gómez y Rodrigo Trujillo se suman a la lista de parejas del entretenimiento colombiano que comparten con el público importantes momentos de su vida personal, demostrando que la combinación de amor, trabajo y creatividad puede coexistir exitosamente.

La noticia ha causado gran expectativa entre sus seguidores, quienes celebran el próximo nacimiento de la pequeña y muestran su apoyo a la actriz durante esta nueva etapa.

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