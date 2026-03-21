El mundo del espectáculo se encuentra nuevamente de luto tras la muerte de la reconocida actriz Mariana Pizarro, cuyo cuerpo fue hallado sin vida dentro de un autobús al llegar a la Terminal de Ómnibus de Posadas, en la provincia de Misiones, Argentina.

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La noticia ha causado conmoción tanto en la comunidad artística como entre sus seguidores, quienes recuerdan su vasta trayectoria y contribuciones al teatro y la cultura.

El trágico suceso ocurrió durante un viaje intermunicipal que cubría la ruta entre Buenos Aires y Posadas. Según los reportes oficiales, Mariana Pizarro, de 55 años, viajaba como pasajera cuando, por causas que aún están siendo analizadas, falleció durante el trayecto sin que nadie lo advirtiera de inmediato.

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Fue a la llegada del colectivo de la empresa Vía Bariloche, alrededor de las 9:20 de la mañana, cuando el chofer intentó despertarla al notar que no reaccionaba, alertando de inmediato a las fuerzas de seguridad.

Tras la intervención de efectivos de la Comisaría Decimoséptima y del Comando Táctico Especial, la División Científica junto con el médico policial realizaron los peritajes correspondientes.

La autopsia confirmó que la muerte de Mariana Pizarro no fue violenta, descartando cualquier indicio de criminalidad. Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes lamentaron profundamente la inesperada partida de la artista.

¿Quién era la actriz Mariana Pizarro?

Mariana Pizarro era mucho más que una actriz: era docente, directora, autora, investigadora y activista cultural. Su carrera se extendió por más de cinco décadas, dejando una huella imborrable en el teatro argentino.

Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires y, a lo largo de su trayectoria, participó en proyectos de teatro y educación comunitaria no solo en Argentina, sino también en México y Estados Unidos.

En el ámbito académico, se desempeñaba como coordinadora de la Regional Oberá del Programa Teatro de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), y fue pieza clave en la creación de la delegación Misiones de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en 2012. Su labor combinaba la enseñanza con la promoción de la cultura y la formación de nuevas generaciones de actores y artistas escénicos.

Ante su inesperada partida, la Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un mensaje de profundo pesar, resaltando la magnitud del impacto de su fallecimiento en la comunidad artística. Su legado permanece en los escenarios, en las aulas y en cada proyecto cultural que lideró, recordando a todos su pasión por el arte y su compromiso con la difusión del teatro como herramienta de educación y transformación social.

Mariana Pizarro deja un vacío irreparable en la cultura argentina, pero su trabajo y ejemplo continúan inspirando a artistas y estudiantes que tuvieron el privilegio de aprender y crecer a su lado.

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