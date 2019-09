Gómez estuvo en ese programa de entretenimiento para hablar de su carrera artística y su rápida eliminación del ‘reality’ de cocina ‘Masterchef Celebrity’, del que salió el fin de semana pasado.

Durante la entrevista que tuvo en ‘La movida’, a Mariana le preguntaron por un ‘chasco’ o anécdota curiosa que recordara de sus grabaciones como actriz. Gómez no se demoró mucho en hacer referencia a la vez en la que un colega se propasó mientras grababan una escena de un beso romántico.

“Me pasó una vez con un compañero. Era una escena de besos. Generalmente, para televisión los besos son sin lengua, son besos superficiales. Y me metió la lengua… Me tocó decirle: ‘¡Ey! ¿Qué es esto?”, recordó la también modelo.

Mafe Romero, panelista de ‘La movida’, le pidió varias veces a Mariana que revelara el nombre del actor que la incomodó con ese beso. Sin embargo, Gómez le dejó claro: “No, eso no te lo voy a decir. Ya te respondí la pregunta. No, yo no voy a ‘boletear’ a nadie. Se cuenta el milagro, pero no el santo. Bebé, yo no voy a ‘boletear’ a nadie”.

Mariana Gómez actuó en ‘La reina del flow’ y ‘Loquito por ti’. Actualmente, está en pareja con el cantante Juan Felipe Samper.