Una pareja trans dio a conocer recientemente que están embarazados. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y amigos, pues, según revelaron, aún no estaba en sus planes, pero sí era un sueño que querían cumplir.
Ambos son creadores de contenido y viven en Medellín. Sin embargo, el video de ella ha llegado a más de 2 millones de personas, haciéndose viral esta curiosa historia.
Así fue como ellos dieron a conocer esta noticia que tiene a más de uno boquiabierto:
El caso ha provocado todo tipo de comentarios entre las personas que han visto el video. Mientras que algunos han felicitado a la pareja, otros han hecho muchos comentarios despectivos en contra de ellos.
Lo cierto es que Luisa y su pareja, Liam, ya cumplieron las siete semanas de embarazo y ahora se preparan para enfrentar una etapa muy diferente en su vida.
Liam, que es el hombre trans, ahora tendrá en su vientre a un bebé durante casi siete meses más y verá los cambios más importantes en su cuerpo hasta ahora conocidos, aunque su transformación ha sido brutal en su transición de género.
Este es otro video publicado por él:
Ver esta publicación en Instagram
Esta no es la primera vez que sucede un casi así en Colombia. Hace un años, la famosa Danna Sultana también les contó a sus seguidores que su pareja estaba embarazada. De eso ya pasaron 5 años y el niño, según se ve en sus redes sociales, parece estar en muy buenas condiciones de salud.
