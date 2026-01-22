En medio de un escándalo que no cesa, se suma un nuevo capítulo en la polémica de la mujer, identificada como Liliana, captada en un vídeo agrediendo verbalmente y pateando la motocicleta de un repartidor de Domino’s Pizza en el norte de Bogotá el pasado 17 de enero. Ahora, nuevas quejas se suman al hecho que ha desatado una cadena de reacciones en la ciudad y en las redes sociales.

El video de dicho encuentro fue compartido por el usuario @jimenez629 en las redes sociales y ha producido una oleada de críticas y comentarios en contra de Liliana, presuntamente del gremio médico. “Llegué cordialmente, saludé y no entendí el motivo de los insultos, me sentí descolocado”, expresó el domiciliario que también es estudiante de décimo semestre de diseño tecnológico, como relató El Tiempo en su nota del 21 de enero de 2026.

Sumado a ello, la presentadora Mary Méndez también reveló que fue estafada por esta mujer cuando le dio su vestido de novia en un local llamado Alegra, ubicado cerca del Parque de la 93, en Bogotá, donde esta mujer prometía vender las prendas y producir ganancias para ambas partes, lo cual nunca ocurrió.

A pesar de los intentos de Mary Méndez por contactar a la mujer para obtener una explicación o el pago correspondiente, la respuesta fue el silencio absoluto y, debido a las ocupaciones de la presentadora, ella dejó el tema en el olvido, pero lo volvió a recordar con la nueva aparición de Liliana.

Esta historia se ha complicado aún más con el testimonio de Kelly Mc Cook, una creadora de contenido en TikTok que afirma haber convivido previamente con la mujer y haber sufrido abusos, robos y conflictos por su parte. Mc Cook incluso ha llegado a calificarla como “mentirosa y ladrona” indicando una serie de acciones y conductas de la ahora cuestionada mujer.

El primer contacto entre Mc Cook y Liliana se dio vía grupos de Facebook. Mc Cook decidió rentar una habitación que Liliana ofrecía en su apartamento. Pronto, según Kelly, notó una serie de situaciones conflictivas y Liliana empezó a tomar actitudes abusivas que incluyeron desde la invasión a su espacio personal hasta acusaciones de robo de sus pertenencias.

Las discrepancias crecieron cuando Mc Cook encontró su habitación desocupada y varias de sus pertenencias, incluyendo ropa y accesorios, desaparecidos. Liliana se “defendió” diciendo que “aquí no se quedó nada” y sugiriendo que el hermano de Kelly pudo haberse llevado las cosas.

No solamente con Kelly, Liliana parece tener un patrón de conflictos con otros habitantes del edificio y con los transeúntes. Según Kelly, Liliana “lanza basura por las ventanas, grita e insulta a vecinos y trabajadores”. Ni Liliana ni ninguno de sus conocidos ha respondido públicamente a estas alegaciones.

