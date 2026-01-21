Alejandro Riaño volvió a usar a su personaje ‘Juanpis González’ para poner el foco, esta vez desde la sátira, sobre uno de los episodios de intolerancia más comentados de los últimos días en Bogotá. El comediante publicó un video en el que parodia el comportamiento de la ‘doctora Liliana’, la mujer que fue grabada mientras humillaba a un repartidor de pizzas en el norte de la ciudad.

En la recreación, ‘Juanpis’ exagera el tono clasista y ofensivo que se escuchó en el video original. “Voy a llamar a que lo jodan, lárguese empleado de mie…, por eso está en moto”, dice el personaje, mientras simula patear la motocicleta del supuesto domiciliario, copiando la escena que provocó indignación en redes.

El clip fue acompañado por un mensaje aún más irónico desde la cuenta del personaje: “Este moticiclista, este empleado de quinta me agredió… Le dije el peor insulto que puede recibir un colombianucho: ¡empleado!”, escribió, en un texto cargado de sarcasmo que buscó evidenciar el trasfondo discriminatorio del caso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juanpis González Pombo (@juanpisgonzalez)

Cuál es el video de la ‘doctora Liliana’

La parodia retoma un hecho que se volvió viral luego de que se difundieran imágenes de una mujer que se identifica como Liliana, increpando a un domiciliario mientras entregaba unas pizzas en un sector residencial del norte de Bogotá. En el video se le escucha lanzar insultos y descalificaciones relacionadas con el oficio del trabajador, a quien acusa de no “pertenecer al barrio”.

Durante la discusión, la mujer amenaza con llamar a la Policía y con denunciar al repartidor ante Domino’s Pizza por una supuesta demora. El trabajador, en contraste, mantiene una actitud calmada y repite que solo está cumpliendo con su labor. En la grabación también aparece un hombre mayor que intenta calmar la situación.

La confrontación escala cuando la mujer patea en varias ocasiones la motocicleta del domiciliario, un acto que terminó por desatar el rechazo masivo de usuarios en redes sociales.

