Esta vez, el señalamiento proviene de una mujer que asegura haber convivido con ella y haber sido víctima de presuntos abusos, apropiación de objetos personales y comportamientos invasivos durante el tiempo que alquiló una habitación en su apartamento.

(Lea también: Mary Méndez también llevó del bulto con la “doctora” Liliana y terminó perdiendo plata)

La nueva acusación fue difundida a través de TikTok por una creadora de contenido que se identifica como Kelly Mc Cook, quien decidió hacer público su testimonio luego de los videos virales que pusieron a Liliana en el centro de la polémica.

El escándalo original estalló cuando comenzó a circular un clip en el que se ve a la mujer increpando de manera agresiva a un domiciliario, a quien descalifica por su oficio y acusa de no “pertenecer al barrio”. En la grabación, la mujer reclama por una supuesta demora en el pedido y le exige que se retire del lugar, mientras el repartidor insiste en que solo estaba cumpliendo con su trabajo.

A raíz de ese video, Mc Cook decidió contar su experiencia personal. “Antes de comenzar con esto debo decirles que esta es mi versión de los hechos y hace parte de mi experiencia personal”, aclaró al inicio de su relato, en el que calificó a Liliana como “mentirosa y ladrona”.

Según explicó, el primer contacto entre ambas se dio cuando ella buscaba un apartaestudio a través de grupos de Facebook. Entre las respuestas apareció Liliana, quien le ofreció una habitación disponible en su apartamento. En ese momento, la mujer se presentó como alguien serio, con una imagen de estabilidad, estudios, viajes y una vida tranquila junto a perros adoptados.

La creadora de contenido señaló que nunca existió un contrato escrito y que el acuerdo fue únicamente verbal. Aunque pasaba poco tiempo en el apartamento con el paso de los meses empezó a notar actitudes que le incomodaron. Entre ellas, comentarios recurrentes sobre conflictos con empleadas y otras personas, acompañados de frases como: “Ellas tienen que entender que yo soy la patrona, la señora y aquí se hace lo que yo diga”.

Mc Cook también expuso presuntos comportamientos que calificó como invasivos, como el uso de cámaras de seguridad para vigilar a los inquilinos y comentarios constantes sobre sus movimientos.

Además, aseguró que Liliana empezó a tomar productos de su alacena con el argumento de que luego los pagaría o los descontaría del arriendo, algo que inicialmente no interpretó como abuso.

Antes de hacer un viaje prolongado fuera del país, la joven tomó fotografías de su habitación como medida preventiva, pues ya tenía claro que quería irse del lugar. Durante su ausencia, envió a su hermano a recoger sus pertenencias, encontrándose con que el cuarto había sido organizado y empacado sin su autorización. Aunque al principio pensó que se trataba de un favor, posteriormente notó que varios objetos no estaban.

Entre los artículos que, según denunció, desaparecieron, se encuentran bolsos, vestidos, zapatos, perfumes, un mat de yoga y otras prendas. Al reclamar, la respuesta que recibió fue tajante: “Aquí no se quedó nada”. Incluso, al mencionar la existencia de cámaras de seguridad, Liliana habría insinuado que el responsable podría haber sido su propio hermano.

En su testimonio, Mc Cook aseguró que, tras abandonar el apartamento, conoció más episodios conflictivos protagonizados por la misma mujer, a quien señaló de tener problemas constantes con vecinos, propietarios del edificio y trabajadores del sector, además de lanzar basura por las ventanas e insultar a quienes la rodean.

Mary Méndez también habría sido víctima de Liliana

Luego de los videos virales del domiciliario y un episodio similar en un supermercado Carulla, surgió una acusación que involucra a una figura reconocida de la televisión colombiana: Mary Méndez.

Según reveló Carlos Vargas, presentador del programa Vibra, la presentadora de ‘La Red’ habría sido víctima de un presunto engaño por parte de Liliana años atrás, cuando le entregó su vestido de novia para que fuera vendido.

De acuerdo con el relato, el vestido nunca fue vendido y habría sido alquilado en varias ocasiones sin que Méndez recibiera dinero alguno. Con el paso del tiempo, el caso quedó en el olvido, pero hoy vuelve a salir a la luz en medio de una cadena de denuncias que siguen creciendo alrededor del nombre de Liliana.

