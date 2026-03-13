Un sorprendente descubrimiento en las profundidades del océano volvió a captar la atención de la comunidad científica. Investigadores identificaron un ejemplar de tiburón de Groenlandia cuya edad se estima en cerca de 399 años, lo que lo convertiría en uno de los vertebrados más longevos registrados en el planeta.

De acuerdo con los estudios, este animal habría nacido alrededor de 1627, en pleno siglo XVII. Desde entonces, el tiburón habría permanecido en las frías aguas del Atlántico Norte y del océano Ártico, donde habita esta especie.

La estimación de su edad se basa en una investigación científica publicada en 2016 en la revista Science, en la que se analizaron 28 tiburones de Groenlandia capturados accidentalmente por pescadores. Para determinar cuántos años tenían, los investigadores utilizaron una técnica de datación por radiocarbono aplicada a las lentes oculares de los animales, un tejido que no cambia desde el nacimiento.

Los resultados revelaron que la edad promedio de los ejemplares estudiados era de al menos 272 años, pero el tiburón más grande —que superaba los cinco metros de longitud— podría haber vivido cerca de cuatro siglos, lo que lo ubica entre los animales vertebrados más longevos jamás documentados.

Por qué el tiburón de Groenlandia puede vivir tantos años

Los científicos creen que la extraordinaria longevidad del tiburón de Groenlandia se debe a varias características biológicas y ambientales. Entre ellas destaca su crecimiento extremadamente lento, que apenas alcanza alrededor de un centímetro por año.

Además, estos tiburones alcanzan la madurez sexual cerca de los 150 años, un rasgo poco común entre los vertebrados. Su metabolismo también es muy bajo debido a que viven en aguas cercanas al punto de congelación, lo que ralentiza muchos procesos biológicos y podría contribuir a su larga vida.

Otro factor clave es su hábitat. Esta especie suele desplazarse a profundidades de hasta 2.000 metros, en ambientes fríos y relativamente estables que favorecen su supervivencia durante siglos. Los investigadores también sospechan que posee mecanismos genéticos capaces de reparar el ADN con gran eficacia, lo que ayudaría a retrasar el envejecimiento celular.

Pese a su increíble capacidad para sobrevivir durante siglos, los expertos advierten que el tiburón de Groenlandia enfrenta amenazas como la pesca incidental, el cambio climático y la contaminación en los océanos árticos, factores que podrían afectar a una especie que crece lentamente y tarda mucho tiempo en reproducirse.

