La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez aceptó su responsabilidad en un esquema de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, luego de admitir haber liderado una red criminal que movilizó más de 31 millones de dólares en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de EE. UU. confirmó que Forero Álvarez estuvo involucrada en una conspiración para blanquear fondos ilícitos obtenidos de la venta de narcóticos.

Según las investigaciones, la modelo de 33 años, originaria de Armenia (Quindío), utilizó a mensajeros, en su mayoría ciudadanos colombianos con visa de turista, para recoger grandes sumas de dinero en efectivo en diversas ciudades de Estados Unidos.

Estos fondos provenían de la venta de narcóticos y eran luego depositados en el sistema bancario con el fin de darles apariencia de legalidad. Los depósitos se realizaron en múltiples estados, incluyendo Georgia, Texas, Nueva York, California, y Florida, entre otros.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg advirtió que los involucrados en esquemas de lavado de dinero, ya sea dentro o fuera de Estados Unidos, serán identificados, procesados y obligados a rendir cuentas por sus acciones.

Durante la investigación, se incautaron más de 4,8 millones de dólares, presuntamente relacionados con el narcotráfico. Además, las cuentas de los mensajeros recibieron depósitos por un total superior a los 31 millones de dólares en efectivo.

Forero Álvarez fue arrestada en noviembre de 2023 en Armenia y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025. El 9 de febrero de 2026, se declaró culpable ante el tribunal federal. Actualmente, se encuentra bajo custodia federal y se espera que sea sentenciada en los próximos meses.

El delito de conspiración para lavado de dinero conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, una multa que podría duplicar la cantidad de dinero lavado, y la confiscación de bienes obtenidos ilegalmente.

En paralelo, la Fiscalía colombiana impuso medidas cautelares sobre 12 propiedades de la modelo, ubicadas en diferentes ciudades de Colombia, como Armenia, Cali, Sevilla y Jamundí.

Estas propiedades, que incluyen inmuebles y vehículos, tienen un valor superior a los 7.300 millones de pesos y estaban registradas a nombre de empresas fachada y familiares de Forero Álvarez. Las autoridades han señalado que estas propiedades fueron adquiridas de manera ilícita, con el objetivo de ocultar el origen de los fondos.

Este caso resalta la creciente cooperación entre las autoridades colombianas y estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero.

La investigación y la sentencia de Forero Álvarez son una muestra más del esfuerzo conjunto por desmantelar las redes criminales que operan a nivel internacional.

