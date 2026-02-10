En medio de una de sus más recientes apariciones públicas, la exreina de belleza Paula Andrea Betancur conmovió a sus seguidores al compartir un mensaje cargado de amor, fe y gratitud con motivo de la celebración de sus ocho años de matrimonio con Luis Miguel Zabaleta.

La también modelo y presentadora aprovechó la fecha para recordar el camino recorrido junto a su esposo, resaltando que su relación ha sido construida desde la perseverancia, la entrega mutua y la espiritualidad.

La pareja contrajo matrimonio hace ocho años en Cartagena, el 9 de febrero de 2018, en la Iglesia de Santo Toribio, en una ceremonia rodeada de amigos y familiares.

A través de sus palabras, Betancur dejó claro que su historia de amor no ha sido perfecta, pero sí profundamente real.

“Amore mío, hoy celebramos ocho años de matrimonio, nuestras Bodas de Bronce, y lo primero que quiero hacer es darle gracias a Dios por ti”, expresó, subrayando que la permanencia de su relación no ha sido producto únicamente del esfuerzo humano, sino de una fe que, según ella, los ha sostenido incluso en los momentos más difíciles.

La exreina fue honesta al reconocer que su matrimonio ha atravesado pruebas complejas, situaciones que solo ellos conocen y que pusieron a prueba la fortaleza de su vínculo. Sin embargo, aseguró que esas experiencias no los separaron, sino que los hicieron más fuertes.

Para Paula Andrea, la fe ha sido un pilar fundamental: recordó una cita bíblica al señalar que, incluso cuando el amor pasa por el “fuego”, “Dios no abandona a quienes confían en Él”.

Uno de los momentos más emotivos de su mensaje fue cuando pidió perdón a su esposo, reconociendo sus defectos y limitaciones como ser humano. Betancur se mostró vulnerable al admitir que, aunque siempre ha intentado amar bien, no siempre ha sabido hacerlo de la mejor manera.

Aun así, recalcó que cada uno de sus actos ha estado guiado por el amor, incluso cuando las cosas no salieron como esperaba.

En sus palabras también hubo un agradecimiento especial a la paciencia de Luis Miguel Zabaleta, a quien destacó por amar con bondad, comprensión y constancia.

La exreina valoró profundamente que su esposo haya aceptado y abrazado no solo a la mujer que es hoy, sino también su historia, sus hijos, su familia y todo el entorno que la acompaña. Para ella, ese gesto ha sido una de las mayores pruebas de amor verdadero.

Durante el llamado “mes del amor”, mientras muchas parejas celebran San Valentín, Paula Andrea afirmó que ella conmemora algo más profundo: un amor que no se rinde, que perdona y que decide permanecer.

En ese sentido, aseguró que su relación no se limita a dos personas, sino que se construye desde una dimensión espiritual en la que Dios ocupa un lugar central.

La exreina también reflexionó sobre lo que ha aprendido a lo largo de estos ocho años, señalando que el amor verdadero no significa perfección, sino entrega constante y voluntad de volver a intentarlo una y otra vez.

“Hoy, ocho años después, vuelvo a elegirte”, afirmó, dejando claro que su decisión está ahora acompañada de mayor conciencia y una fe más sólida.

Betancur elevó una oración para que su matrimonio continúe fortaleciéndose, pidiendo humildad para perdonarse, fe para seguir caminando juntos y la guía divina para mantenerse unidos.

La exreina y ganadora de ‘El Desafío 2004’ envió un mensaje agradeciendo a su esposo por ser su hogar y reafirmando, una vez más, el amor que siente por él.

