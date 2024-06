Paula Andrea Betancur, la exreina que ha cautivado corazones de los colombianos con su elegancia y carisma, celebró con orgullo y alegría sus 52 años de vida el pasado primero de junio con un emotivo video en su Instagram.

En el ‘clip’ compartido con sus seguidores, ratificó el valor del amor propio y la importancia de dejar atrás las expectativas externas. Con la serenidad y la confianza que la caracterizan, habló abiertamente de sus gustos personales, desafiando cualquier juicio de lo demás.

En un mundo donde el qué dirán a menudo dicta nuestras acciones, Betancur ha optado por liberarse de esas cadenas y vivir auténticamente. En su mensaje, inspira a todos a seguir su ejemplo, recordándonos que nuestra felicidad y bienestar son prioridades fundamentales.

“Que estoy flaca, que por qué estoy tan flaca. Que si estoy gorda, que por qué estoy tan gorda. Si me maquillo, por qué se maquilla demasiado, pero si no me maquillo, qué le pasa que no se arregla. Que si tengo el pelo suelto, que por qué no me lo cojo si me veo más bonita […] Entonces tú nunca vas a tener a alguien al 100% feliz. Por eso, lo más importante es que uno esté feliz con uno mismo. Que uno haga lo que realmente le gusta. No tengo porque complacer a la humanidad entera a la única que tengo que complacer es a mí misma porque yo tengo que aprenderme a amarme a mí misma”, dijo Betancur.