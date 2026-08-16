Por: EL PILON SA

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Desde el infierno con amor es la primera novela de Miguel Barrios Payares, escritor oriundo de Astrea, Cesar, quien tardó casi 14 años en dar forma a esta obra que profundiza en un futuro alejado de las tradicionales promesas de progreso y avances espaciales. Según explicó Barrios durante la presentación de la novela en la sala cultural de la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, en Valledupar, su inquietud principal gira en torno a la paradoja entre un desarrollo tecnológico acelerado y una vida cotidiana marcada por la precariedad emocional y material. El autor hizo énfasis en que, a pesar de la “superconexión” y los dispositivos avanzados, la soledad y la falta de lazos verdaderos son más evidentes.

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La trama se ubica en Vali, una ciudad vertical y sobrepoblada, construida sobre restos de urbes pasadas. Aunque evitó nombrar espacios reales explícitamente para no limitar la interpretación de la obra, Barrios reconoció que la ficción de Vali está atravesada por recuerdos de Valledupar, su vida universitaria y paisajes urbanos conocidos, como la avenida Pastrana. De esta manera, la ciudad puede ser leída tanto como una versión deformada de la capital del Cesar, como una metáfora de las desigualdades, el abandono y las contradicciones de las megalópolis contemporáneas.

Barrios entiende la ciencia ficción como la amplificación de tendencias actuales, más que como la construcción de futuros inverosímiles. Para él, el género funciona como un “laboratorio humano”; en la novela, esto se manifiesta sobre todo en la exploración de la transhumanización: prótesis, órganos artificiales y la posibilidad de transferir la conciencia. El escritor plantea preguntas sin respuestas fáciles, como si una persona sería la misma si sus recuerdos y su mente se transfirieran a otro cuerpo.

Uno de los ejes narrativos centrales es la voz de Rojo, el personaje principal, quien cuenta la historia desde su perspectiva subjetiva, influenciada por sus pasiones y miedos. Barrios comparó esta técnica con los videojuegos en primera persona, donde el jugador solo ve lo que la cámara le muestra, dejando al lector ante una versión parcial y, tal vez, engañosa del mundo narrado.

La novela originalmente surgió como una blognovela llamada Underground, publicada por entregas desde 2011. Con el tiempo, la presión del formato semanal y las reacciones de los lectores llevaron a Barrios a detenerse y repensar su obra; finalmente, el universo de Vali continuó creciendo en cuentos y relatos hasta concretarse en esta novela, cuyo título fue inspirado por la atmósfera de ‘Hiroshima mon amour’.

En Desde el infierno con amor, la búsqueda de afectos y sentido persiste aunque el entorno sea hostil. La novela, escrita desde el Cesar y con ecos de Valledupar, renuncia a los finales cerrados y a la esperanza sencilla, poniendo al lector frente a la incertidumbre y la pregunta por la persistencia de lo humano en tiempos de hiperconexión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la novela ‘Desde el infierno con amor’ de Miguel Barrios Payares?

La novela ‘Desde el infierno con amor’ se sitúa en Vali, una ciudad distópica y vertical, donde el avance tecnológico convive con la precariedad emocional y material. A través del personaje Rojo, Miguel Barrios Payares explora preguntas sobre identidad, transhumanización y la soledad en una sociedad superconectada, presentando un futuro inquietantemente cercano que cuestiona la vigencia de los lazos y afectos humanos.

¿Cuál es el significado de transhumanización en la novela de Miguel Barrios?

En el contexto de la novela, la transhumanización se refiere al uso de tecnología para modificar los cuerpos, empleando prótesis, órganos artificiales e incluso explorando la posibilidad de transferir la conciencia y recuerdos a otros cuerpos. Por medio de este concepto, el autor plantea preguntas sobre la esencia de la identidad y los límites entre lo humano y lo artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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