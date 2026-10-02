Karol Samantha, pareja de ‘Epa Colombia’, volvió a pronunciarse en redes sociales después de una nueva audiencia relacionada con el proceso judicial que enfrenta Daneidy Barrera Rojas por los hechos ocurridos durante las protestas de 2019. Esta vez, su mensaje estuvo marcado por la fe y la esperanza frente al momento que atraviesan como familia.

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#transmilenio #condena ♬ ■ News News-Drone-IT-AI(963995) – ImoKenpi-Dou @pulzocolombia Epa Colombia llegó a un acuerdo con TransMilenio por los daños ocasionados en la estación Molinos durante los hechos de noviembre de 2019. La reparación, estimada en $467 millones, contempla un pago de $100 millones y 55 videos pedagógicos para compensar cerca de $300 millones restantes. El detalle es que, por su condena, actualmente no puede ejercer como influencer o youtuber, por lo que los videos no podrían publicarse mientras se mantengan esas condiciones. Además, Epa Colombia anunció que solicitará prisión domiciliaria tras haber cumplido cerca de 26 meses de condena. #epacolombia

La publicación llegó después de que, durante la diligencia, las partes alcanzaran un acuerdo. Karol no entregó detalles sobre los términos de lo pactado ni explicó qué ocurrirá ahora con el proceso, pero sí compartió una reflexión sobre la manera en que ella y ‘Epa Colombia’ están afrontando esta etapa. “Dios es bueno todo el tiempo”, escribió.

(Vea también: Le aprobaron acuerdo a ‘Epa Colombia’ por daños a Transmilenio: millonaria cifra que tendrá que pagar)

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La joven también reconoció que hay circunstancias que pueden resultar difíciles de entender, especialmente cuando las cosas no ocurren como se esperaba. Aun así, aseguró que decidió mantener la confianza pese a las dificultades que han enfrentado. “Y aunque a veces no entendamos lo que está pasando, seguimos confiando en ÉL”, manifestó.

En su mensaje, Karol dejó además una frase con la que expresó su convicción de que las situaciones difíciles tendrán una explicación. “Porque sé que Dios no abandona a sus hijos, no nos dejan vergüenza y siempre, de alguna manera, terminamos mostrando el porqué de todo”, señaló. Luego agregó: “Solo queda confiar, esperar y agradecer… porque Dios nunca falla”.

Una de sus últimas frases llamó especialmente la atención, pues dejó entrever que para la familia podría estar acercándose el final de esta etapa. “A punto de culminar esta dura…”, escribió. Karol no explicó qué viene para ‘Epa Colombia’ ni dio detalles adicionales sobre el acuerdo, pero manifestó su esperanza de que la creadora de contenido pueda regresar a casa y compartir nuevamente con sus seres queridos, especialmente con su hija Daphne.

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