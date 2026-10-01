Por: Portal Bogotá

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Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, y el sistema de transporte público TransMilenio, junto con un juez de Bogotá, alcanzaron un acuerdo relevante para el país tras los actos de vandalismo cometidos por la influenciadora en la estación Molinos en noviembre de 2019. Este convenio, respaldado por la justicia, establece una reparación integral que va más allá de la simple compensación económica e involucra aspectos pedagógicos y sociales con el objetivo de dejar una huella positiva en la capital.

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El acuerdo alcanzado contempla que ‘Epa Colombia’, quien tiene mayor impacto en redes sociales con 4,9 millones de seguidores en Instagram y 3 millones más en Tik Tok, asumirá el compromiso de una reparación total de 467 millones de pesos. De ese monto, 100 millones serán abonados en dinero entre febrero de 2025 y 2026. El resto de la reparación consiste en que Daneidy Barrera publicará 50 videos en sus redes sociales, durante dos años, incentivando comportamientos de cultura ciudadana, tales como pagar el pasaje, cuidar el sistema y facilitar recargas virtuales. Todas estas acciones se harán apenas ella termine de cumplir la sanción de privación de la libertad impuesta por la justicia.

Según expresó Barrera en la audiencia judicial, la idea central es promover el buen uso del sistema de transporte público y resarcir a las víctimas con acciones que construyan comunidad: "Vamos a hacer 50 videos, 25 en el perfil y el resto en historias, promoviendo que las personas paguen el pasaje, usen bien el sistema y a cómo realizar recargas virtuales y no tengan que colarse porque sí se necesita ese impulso en las redes sociales".

Las autoridades capitalinas y TransMilenio consideran que este acuerdo configura un precedente importante sobre justicia restaurativa en Colombia. De acuerdo con Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio, la medida “demuestra que, en medio de una sanción, el componente pedagógico y social funciona como un promotor de cultura ciudadana, corresponsabilidad, apropiación, sentido de pertenencia y cuidado por los bienes públicos”. Así, la sociedad recibe no solo el poder reparador de la ley, sino también una invitación pedagógica para evitar hechos similares en el futuro.

Finalmente, la reparación contempla que ‘Epa Colombia’ participe en un evento convocado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y TransMilenio, en el que deberá ofrecer excusas públicas a la ciudadanía. Con este procedimiento, TransMilenio reitera su compromiso con el patrimonio público y la transformación social mediante la pedagogía ciudadana.

¿En qué consiste el acuerdo entre TransMilenio y ‘Epa Colombia’ para reparar daños?

El acuerdo establece una reparación integral: implica el pago de 467 millones de pesos, de los cuales 100 millones serán en efectivo y el resto mediante la creación de 50 videos en redes sociales orientados a incentivar la cultura ciudadana. Además, incluye la asistencia de ‘Epa Colombia’ a un acto público de disculpas ante los bogotanos. Todo esto fue validado por un juez de Bogotá, según información oficial de TransMilenio.

¿Qué significa justicia restaurativa y cómo se aplica en el caso de ‘Epa Colombia’?

La justicia restaurativa es un enfoque que busca reparar el daño causado por un delito, no solo de manera económica, sino también social y pedagógica, reintegrando a la persona sancionada y beneficiando a la comunidad. En este caso, se aplica al exigir reparación económica y promover la cultura ciudadana, evitando que se repitan acciones que atentan contra el patrimonio público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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