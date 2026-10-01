Por: El Espectador

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En la mañana del 1 de octubre de 2026, la movilidad en Bogotá enfrenta desafíos notables a raíz de manifestaciones y el ya habitual tráfico denso característico de la ciudad. Según información de El Espectador, la capital colombiana, reconocida por sus complicaciones de tránsito en Latinoamérica, sumó este día nuevas afectaciones viales, lo que obliga a los ciudadanos a planear con mayor detenimiento sus desplazamientos y buscar rutas alternas para llegar a tiempo a sus destinos.

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Uno de los principales focos de congestión se presenta en la avenida Villavicencio, en el sentido occidente-oriente. Allí, un grupo de personas vinculadas a la Universidad Distrital, específicamente en la sede tecnológica, bloqueó completamente el paso vehicular. Este bloqueo obligó a hacer un retorno a las rutas alimentadoras de Transmilenio como Candelaria, Casa Linda, Sierra Morena y Potosí, así como a modificar los recorridos de servicios zonales. Este tipo de acciones suele tener un impacto considerable no solo en la movilidad de esa zona, sino también en otros corredores viales, dadas las conexiones y desvíos que se generan.

Asimismo, se reportó una manifestación en la carrera 7 con calle 32, en sentido norte-sur, que restringió parcialmente la circulación en uno de los carriles. Ambas protestas, ocurridas en la franja de la mañana, contribuyeron a agravar la congestión habitual en la ciudad, donde el tráfico intenso se ve exacerbado por el avance de obras en principales vías, según señala el mismo medio.

Respecto a la medida de pico y placa, para el día señalado la restricción aplica a los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Esta limitación, vigente desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., también incluye a los taxis cuyas placas finalizan en 5 y 6, obligando a muchos conductores a tomar precauciones adicionales para respetar la normativa y evitar sanciones.

A pesar de los bloqueos, el sistema de transporte masivo Transmilenio inició operaciones de manera regular desde tempranas horas de la mañana. Sin embargo, la operación se vio ajustada por los inconvenientes causados por las manifestaciones, especialmente en los puntos mencionados, según reporta El Espectador.

La combinación de eventos como obras viales, manifestaciones y la aplicación del pico y placa define una jornada especialmente compleja para quienes necesitan movilizarse en Bogotá, resaltando la necesidad de mantener información actualizada para minimizar retrasos y contratiempos en los desplazamientos diarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hubo protestas en la avenida Villavicencio y cuál fue su impacto en la movilidad?

Según El Espectador, en la mañana del 1 de octubre de 2026, un grupo de manifestantes asociado a la Universidad Distrital bloqueó la avenida Villavicencio en sentido occidente-oriente, impidiendo el paso vehicular y obligando a las rutas alimentadoras de Transmilenio y servicios zonales a realizar retornos o desvíos. El impacto de esta protesta fue una mayor congestión vehicular y modificaciones en el transporte público en esa área.

¿Qué es el pico y placa y cómo aplicó en Bogotá el 1 de octubre de 2026?

El pico y placa es una restricción vehicular que limita la circulación de carros particulares y taxis según el número en que termina su placa. El 1 de octubre de 2026, la medida aplicó de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, y para taxis con placas que terminan en 5 y 6, con el objetivo de reducir la congestión en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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