Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para la segunda edición de la Reciclatón Bogotá, una iniciativa impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y organizada por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). El evento se llevará a cabo los días miércoles 28 y jueves 29 de octubre de 2026 y está dirigido a empresas, entidades, instituciones y establecimientos ubicados en la capital. El principal objetivo es que estos actores entreguen residuos peligrosos y especiales, contribuyendo así a una mejor gestión ambiental de la ciudad. De acuerdo con la información publicada en el portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la participación exige registro previo a través de un formulario específico. Antes de iniciar la inscripción, resulta recomendable que las personas interesadas conozcan las cantidades y el peso de los residuos que van a entregar, para así facilitar el proceso.

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Durante ambos días, la recolección se llevará a cabo entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. en tres puntos estratégicos del distrito: la plaza de los Artesanos (carrera 60 # 63A-52), la plaza de las Américas (carrera 71D # 6-94) y la planta de Lito (calle 12B # 36-2). Al registrar residuos provenientes de una organización, es necesario incluir el correo electrónico del responsable ambiental o de la persona encargada de la gestión de estos materiales dentro de la empresa. Si una institución o empresa tiene varias sedes, se requiere realizar un registro independiente por cada una de ellas. Además, existe una sección especial en el registro para los residuos que provienen de los colaboradores de las organizaciones, que deben estar correctamente identificados sumando el nombre de la entidad seguido de la palabra ‘colaboradores’.

Un aspecto relevante de la Reciclatón Bogotá es la expedición de certificados de disposición final. Las organizaciones participarán según las cantidades registradas, para las que se generarán los correspondientes certificados de disposición final emitidos por el gestor externo, tanto para los materiales recolectados por la entidad como por sus colaboradores. Por motivos logísticos, si la cantidad de residuos a entregar es significativa, se solicita llevar a una persona adicional que ayude en el proceso de descarga de materiales.

La información de este evento ha sido comunicada mediante canales institucionales de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, como la publicación en su red social Instagram, evidenciando el compromiso de la ciudad por promover mejores prácticas de reciclaje y manejo adecuado de residuos peligrosos y especiales.

¿Cuándo es la segunda Reciclatón Bogotá 2026 y cómo participar?

La segunda Reciclatón Bogotá 2026 se llevará a cabo el 28 y 29 de octubre de ese año. Las empresas, entidades e instituciones interesadas deben registrarse previamente en el formulario proporcionado por la Secretaría Distrital de Ambiente. El proceso sugiere contar con la información precisa sobre la cantidad y peso de los residuos para agilizar la inscripción y facilitar la gestión durante la jornada.

¿Qué residuos se pueden entregar en la Reciclatón Bogotá y cómo es el proceso de registro?

En la Reciclatón Bogotá se reciben residuos peligrosos y especiales generados por empresas e instituciones. Para participar, cada sede debe registrarse de manera individual. Es necesario anexar los datos del responsable ambiental y especificar si los residuos pertenecen a colaboradores, usando el formato "nombre de la organización - colaboradores". Tras la entrega, la Secretaría emite un certificado de disposición final para los materiales gestionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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