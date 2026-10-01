Por: El Espectador

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Dos hombres permanecen en prisión preventiva tras ser capturados, señalados de haber participado en un violento robo contra un ciudadano alemán en el norte de Bogotá. El incidente, que se produjo el 29 de septiembre de 2026 sobre la calle 100, entre las carreras Octava y Novena, dejó como saldo a la víctima herida y a los capturados enfrentando cargos de hurto calificado y agravado, así como falsedad marcaria, según informó la Policía de Chapinero.

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De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron hacia las 5:30 p. m. cuando el extranjero fue abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Los asaltantes lo agredieron físicamente cuando este se resistió al robo de un reloj de alta gama y otras pertenencias. La víctima fue lesionada con un arma traumática —un tipo de arma diseñada para causar daño pero no letalidad— y, aunque la teniente coronel Viviana Mendivelso, comandante de la estación de Policía de Chapinero, aseguró que la herida no revestía gravedad, el ataque generó gran preocupación entre los habitantes de la localidad.

El caso fue ampliamente difundido en redes sociales a través de videos donde se observa a la víctima herida y a varias personas —entre ciudadanos, escoltas e integrantes de la Décima Tercera Brigada del Ejército— colaborando en la retención de los dos agresores antes de la llegada de la Policía, luego de la alerta transmitida por la Línea 123. En la diligencia de captura, las autoridades recuperaron el reloj, confiscaron el arma traumática y la motocicleta utilizada durante el atraco. Posteriormente, los investigadores descubrieron alteraciones en los sistemas de identificación del vehículo y detectaron que las placas eran presuntamente falsas, situación que llevó a imputar también el delito de falsedad marcaria.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó el 1 de octubre que, tras la captura legalizada, los presuntos responsables continuarán privados de la libertad mientras avanzan las pesquisas judiciales. Sin embargo, el proceso está en curso y aún no se conocen detalles adicionales sobre los imputados ni sobre la aceptación de cargos. De acuerdo con cálculos elaborados a partir de información de Datos Abiertos Bogotá, el hurto a personas disminuyó un 13,9 % entre enero y agosto de 2026 frente al año anterior, aunque localidades como Chapinero siguen registrando altos índices, ubicándose entre los sectores más afectados de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué sigue siendo alto el hurto a personas en localidades como Chapinero en Bogotá?

De acuerdo con datos de Datos Abiertos Bogotá, aunque el hurto a personas presentó una reducción general del 13,9 % entre enero y agosto de 2026, localidades como Chapinero continúan reportando un alto número de casos. Durante el primer semestre de ese año, Chapinero ocupó el cuarto lugar en denuncias, lo que muestra que el problema del robo persiste a pesar de la tendencia a la baja, posiblemente debido a factores locales que no fueron detallados en la información publicada.

¿Qué es el delito de falsedad marcaria y cómo se relaciona con el robo en Bogotá?

El delito de falsedad marcaria ocurre cuando se alteran ilegalmente los sistemas de identificación de un vehículo, como placas y seriales. En este caso, según información de la Policía y del alcalde Carlos Fernando Galán, los dos hombres capturados usaron una motocicleta con placas presuntamente falsas durante el robo al ciudadano alemán, lo que derivó en una imputación adicional por este cargo además de hurto calificado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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