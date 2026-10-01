Por: Portal Bogotá

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La restricción "pico y placa" para vehículos de carga en Bogotá, según información de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), opera con reglas particulares durante el mes de octubre de 2026. Esta medida afecta a los vehículos de carga con una antigüedad mayor a 20 años, quienes deben cumplir con limitaciones específicas en circulación, buscando aliviar el tráfico y reducir la contaminación en la ciudad.

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De acuerdo con la SDM, para octubre de 2026 la restricción aplica los sábados desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. La circulación está determinada por el último dígito de la placa de cada vehículo. En ese sentido, el calendario funciona de la siguiente forma: el sábado 3, sábado 17 y sábado 31 de octubre solamente podrán circular los vehículos cuyas placas finalicen en 0, 2, 4, 6 y 8. Mientras tanto, los sábados 10 y 24 de octubre tendrán permitido transitar los vehículos cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 7 y 9. Es relevante aclarar que esta restricción no aplica durante los domingos ni los días festivos, permitiendo la libre circulación en esas fechas.

Además, la misma fuente señala que los vehículos de carga con más de dos décadas de antigüedad también enfrentan una restricción adicional de lunes a viernes, que va de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., independientemente del número final de su placa. Esta medida diaria busca evitar la congestión en horas de alta demanda vial, reforzando la regulación que usualmente se asocia solo con vehículos particulares.

El "pico y placa" ha sido una estrategia utilizada por varias ciudades para gestionar el flujo vehicular y Bogotá no es la excepción, aplicando variantes según el tipo de vehículo y antigüedad, algo que la SDM actualiza periódicamente. Consultar el calendario y cumplir con estas normativas ayuda a prevenir comparendos y facilita la movilidad en zonas tradicionalmente congestionadas de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y días del pico y placa para vehículos de carga en Bogotá en octubre de 2026?

Durante octubre de 2026, los vehículos de carga mayores a 20 años en Bogotá tienen restricción los sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., según el número final de placa. Asimismo, de lunes a viernes, todos los días, se restringe su circulación de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., sin importar el dígito. Domingos y festivos no presentan restricción.

¿Cómo saber si mi vehículo de carga está sujeto al pico y placa en Bogotá?

Debe verificar si su vehículo de carga tiene más de 20 años de antigüedad; si es así, debe consultar el calendario oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad para identificar los días y horarios en los que aplica la restricción conforme al último dígito de su placa y los intervalos horarios establecidos. No olvide que esta regulación varía para vehículos particulares y taxis.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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