Por: Portal Bogotá

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Las familias de Bogotá tienen un plan ideal para el receso escolar de octubre, de acuerdo con la campaña "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través del Planetario de Bogotá, ha organizado el campamento astronómico ‘Historias bajo las estrellas’, una experiencia especialmente diseñada para que niños, niñas y sus acompañantes compartan, aprendan y disfruten juntos. Según Idartes, este evento tendrá lugar del 3 al 12 de octubre de 2026, con diferentes horarios disponibles para que cada familia pueda escoger el momento más conveniente durante esas fechas.

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La actividad central del campamento se realiza en el domo del Planetario de Bogotá, donde los asistentes se sumergirán en un mundo de constelaciones y relatos mitológicos, tal como lo explica Idartes en su convocatoria. Se busca que los participantes se inspiren con las historias ancestrales que culturas de todo el mundo han proyectado en el cielo, creando así un puente especial entre el pasado y el presente. Este espacio permite que las familias experimenten la astronomía de manera lúdica, avivando la curiosidad de los más pequeños e incentivando el aprendizaje colectivo.

Para garantizar la comodidad de todos, Idartes recomienda llevar sleeping bag, almohada, cobija, esterilla o cualquier elemento que haga más agradable la estadía en el suelo del domo. Los horarios de realización son variados: hay funciones el 3 y 9 de octubre a las 6 p. m.; el 4 de octubre, a las 10 a. m., 1 p. m., y 3 p. m.; el 10 de octubre a la 1 p. m., 3 p. m. y 5 p. m.; y finalmente, el 11 y 12 de octubre, a las 10 a. m., 1 p. m. y 3 p. m. La edad sugerida para participar es para mayores de 4 años, de acuerdo con los detalles informados por Idartes.

La entrada debe adquirirse mediante boletería, que puede comprarse en línea o en la taquilla del Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B No. 5-93. Además, se ofrece un descuento del 25 % y 50 % para niños, estudiantes, adultos mayores o personas en condición de discapacidad, válido únicamente en taquilla presencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el campamento astronómico ‘Historias bajo las estrellas’ en el Planetario de Bogotá?

Para participar, según Idartes, es necesario adquirir una entrada a través de boletería —en línea o directamente en la taquilla del Planetario de Bogotá— para cualquiera de las fechas disponibles entre el 3 y el 12 de octubre de 2026. Se recomienda llevar elementos de descanso personal como sleeping bag, cobija o almohada para mayor comodidad. El evento está recomendado para mayores de 4 años y las familias pueden aprovechar descuentos en taquilla si cumplen con los requisitos especificados.

¿Qué actividades incluye el campamento ‘Historias bajo las estrellas’ y qué deben llevar los asistentes?

De acuerdo con la información del Planetario de Bogotá, el campamento contará con actividades centradas en la exploración de constelaciones y relatos mitológicos bajo el domo. Se invita a los asistentes a disfrutar de historias que unen el pasado y el presente mediante la astronomía. Se solicita a cada participante llevar elementos que permitan recostarse cómodamente en el suelo del domo, como sleeping bag, esterilla, cobija y almohada, para mejorar la experiencia durante la actividad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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