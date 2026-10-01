Por: El Espectador

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Cuatro universidades colombianas lograron posicionarse entre las 20 mejores de la región en el más reciente QS Latin America & The Caribbean Rankings, listado que abarca 517 instituciones de América Latina y el Caribe. Este ranking es conocido por evaluar diversos aspectos, como la capacidad investigativa de cada universidad, la experiencia educativa que ofrecen, su nivel de inserción global y la reputación que gozan entre los empleadores. De acuerdo con la información publicada, la transparencia y rigor detrás de la medición han hecho de este ranking una referencia clave para valorar la educación superior en la región.

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La Universidad de los Andes se destaca como la mejor ubicada de Colombia, ocupando el octavo lugar, con una puntuación total de 90,1 sobre 100. Esta universidad privada, ubicada en Bogotá, se destacó especialmente en la reputación académica, donde alcanzó el puntaje perfecto (100), así como en la reputación entre empleadores (100), la cantidad de publicaciones científicas por facultad (99,5) y su red de investigación internacional (96,5). Sin embargo, los aspectos en los que la universidad tuvo menores calificaciones fueron la proporción de estudiantes por docentes (35,2) y la planta de personal con título de doctorado (62,7).

Le sigue la Universidad Nacional, la institución pública más grande del país y situada en el puesto 12 del ranking latinoamericano, con una puntuación de 86,6. Sus mejores resultados se dieron en reputación académica (99,9), reputación entre empleadores (100), personal docente con doctorado (84,9) y red internacional de investigación (98,7). No obstante, los retos de la universidad se reflejan en la baja proporción de docentes frente a la cantidad de estudiantes (14,9) y en la citación a sus investigaciones publicadas (30).

En el puesto 16 a nivel latinoamericano se ubicó la Universidad Javeriana, privada, con sedes en Bogotá y Cali. Alcanzó un puntaje de 82, sobresaliendo en la reputación entre empleadores (99,5), reputación académica (98,8) y red de investigación internacional (92,1). Por el contrario, registra resultados bajos en publicaciones científicas por facultad (37,6) y en la cantidad de personal con título de doctorado (40,3).

Cierra el grupo de las veinte mejores, la Universidad de Antioquia, pública, en el puesto 20. Destaca por la producción científica (84,2), reputación académica (91,3), cantidad de docentes con doctorado (71,8) y red de investigación internacional (96,9), pero tiene bajos índices en relación estudiantes-docentes (11,8), citación de investigaciones (57) y reputación entre empleadores (78,5).

En total, Colombia cuenta con 12 universidades entre las 100 primeras. El país tiene tanto universidades públicas como privadas destacadas en la región, lo que muestra una oferta diversa y competitiva dentro de Latinoamérica.

¿Cuáles son las mejores universidades de Colombia según el QS Latin America & Caribbean Rankings?

De acuerdo con este ranking, las mejores universidades colombianas son la Universidad de los Andes en el puesto 8, seguida de la Universidad Nacional de Colombia en el 12, la Universidad Javeriana en el 16 y la Universidad de Antioquia en el 20 a nivel regional. Estas instituciones destacan tanto por su reputación académica e investigativa como por la valoración de los empleadores.

¿Qué criterios evalúa el QS Latin America & Caribbean Rankings para calificar a las universidades?

El QS Latin America & The Caribbean Rankings examina factores como la reputación académica, reputación entre empleadores, red internacional de investigación, cantidad de publicaciones científicas por facultad, proporción de estudiantes frente a la planta docente y cantidad de personal con título de doctorado. Estos indicadores permiten medir la calidad y el impacto de cada universidad en el ámbito latinoamericano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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