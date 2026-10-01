Por: El Espectador

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En Colombia, la posibilidad de aumentar la edad de pensión para mujeres ha encendido un profundo debate público y político. Recientemente, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tomó la decisión de posicionarse con claridad frente a esta discusión, después de que circularan especulaciones al respecto. José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, fue el encargado de manifestar públicamente la postura del Ejecutivo. Según Restrepo, este asunto no ha sido analizado ni propuesto en ninguna instancia oficial del Gobierno. El Vicepresidente fue enfático en señalar: “Nosotros no hemos hablado absolutamente nada de este tema” y precisó que la controversia probablemente responde a conversaciones que se han presentado en el Congreso de la República, mas no dentro del Ejecutivo, como informó El Espectador.

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La controversia se reactivó tras las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, quien sugirió la necesidad de que el país contemple seriamente un posible aumento de la edad de pensión para las mujeres. Según Lenis, esta discusión debe hacerse de manera honesta frente a la ciudadanía, ya que responde a los retos fiscales del sistema pensional colombiano. Actualmente, la normativa establece que las mujeres pueden pensionarse a los 57 años, cinco años antes que los hombres, quienes lo hacen a los 62. Este diferencial ha sido motivo de análisis por parte de expertos y actores institucionales, pues distintos sectores consideran que ajustar la edad podría contribuir a la sostenibilidad fiscal del sistema, aunque la propuesta también genera resistencias y preocupaciones sobre el impacto social que tendría sobre las mujeres trabajadoras.

En paralelo a este debate, existe expectativa sobre los cambios que traerá consigo la reforma pensional impulsada durante la administración del expresidente Gustavo Petro. Aunque la Corte Constitucional ha solicitado subsanar algunos trámites pendientes, lo cierto es que ya se cuenta con un proyecto de ley de la República sobre la mesa, el cual debe entrar en implementación en el corto plazo. Al respecto, el vicepresidente Restrepo concluyó que “existe ya un proyecto de ley de la República que debe ser implementado y ya veremos cuál es el camino”.

¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de subir la edad de pensión para mujeres en Colombia?

El debate sobre el aumento de la edad de pensión para mujeres enfrenta posturas encontradas. Por un lado, algunos consideran que esta medida ayudaría a enfrentar los retos fiscales del sistema, como explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis. Por otro lado, existen preocupaciones sobre el impacto social y laboral que tendría para las mujeres, ya que actualmente la edad de pensión para ellas es de 57 años, frente a los 62 de los hombres, según la normativa vigente.

¿Qué dice el Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el aumento de la edad de pensión?

De acuerdo con lo manifestado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el Gobierno de Abelardo de la Espriella no ha considerado ni discutido en ninguna instancia la posibilidad de aumentar la edad de pensión para mujeres. Restrepo aclara que esta discusión se ha dado exclusivamente en el contexto del Congreso y que el Ejecutivo no tiene dicho proyecto en la agenda, como confirmaron fuentes citadas por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.