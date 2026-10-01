El dólar inició el último trimestre del año con una jornada a la baja en Colombia. Este jueves 1 de octubre, la divisa abrió en 3.298 pesos, es decir, 14,84 pesos por debajo de la tasa representativa del mercado (TRM), que para hoy se ubicó en 3.312,84 pesos.

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El comportamiento de la moneda estadounidense se presenta después de una decisión del Banco de la República que sorprendió a los analistas. La Junta Directiva determinó, por mayoría, aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés, que pasó a 12,25 %, su nivel más alto desde marzo de 2024.

El mercado esperaba que la tasa permaneciera estable, por lo que el incremento modificó las expectativas sobre el rumbo de la política monetaria. Según un análisis de Bancolombia, en las próximas decisiones de la Junta tendrán especial importancia los efectos del fenómeno de El Niño, la recuperación después del terremoto y las medidas relacionadas con la política fiscal.

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Bancolombia señaló en Semana que el aumento de tasas refleja el interés del Banco de la República por mantener la inflación encaminada hacia su meta y preservar la estabilidad macroeconómica. De acuerdo con el análisis, la decisión muestra que la Junta dio mayor relevancia a la persistencia de las presiones inflacionarias que al alivio generado por la apreciación del peso colombiano.

Las tasas de interés más elevadas también pueden influir en el comportamiento del dólar mediante estrategias como el carry trade. En este tipo de operación, los inversionistas buscan financiarse en monedas con tasas relativamente bajas para colocar esos recursos en mercados o activos que ofrecen mayores rendimientos, lo que puede aumentar la demanda por pesos colombianos.

A este escenario se suma el dato de desempleo de agosto, que subió a 9,4 %, un aumento de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior. AmCham Colombia calificó el resultado como atípico y señaló que el terremoto pudo afectar el empleo en las zonas damnificadas, mientras que la industria registró 240.000 ocupados menos que en agosto de 2025.

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