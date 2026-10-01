En septiembre, los vehículos eléctricos e híbridos marcaron un récord en Colombia y, por primera vez, superaron la mitad de las ventas mensuales de carros nuevos.

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Según cifras de Fenalco y la ANDI, ambos segmentos sumaron 17.156 matrículas, equivalentes al 50,7 % del mercado automotor.

Los eléctricos registraron 5.895 unidades nuevas, su mayor cifra histórica y un crecimiento de 217,3 % frente a septiembre de 2025.

Los híbridos, por su parte, alcanzaron 11.261 matrículas, con un aumento anual de 58,6 % y también su mejor registro mensual.

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El resultado se produjo en un mes especialmente positivo para el sector automotor. En total, se matricularon 33.835 vehículos nuevos en Colombia, un crecimiento de 36,1 % frente al mismo mes del año anterior y la cifra mensual más alta desde 2014.

Entre los modelos más destacados estuvo el Tesla Model Y, que lideró las matrículas de septiembre con 2.220 unidades.

En el segmento híbrido, el Toyota Corolla Cross registró 1.150 unidades, seguido por el Mazda CX-30, con 907. También sobresalieron el Kia Sportage, con 639, y el Nissan Qashqai, con 605.

En lo corrido de 2026, los vehículos electrificados acumulan 114.255 matrículas y representan cerca del 46 % del mercado.

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