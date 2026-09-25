El Salón Internacional del Automóvil no es simplemente un lugar lleno de carros estacionados. Durante varios días, Corferias se transforma en una gran vitrina de la industria automotriz, con pabellones para las diferentes marcas, espacios para accesorios, zonas de pruebas, entidades financieras y otras actividades.

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Para la edición de 2026 todavía no se conoce la distribución oficial de los pabellones, por lo que no es posible decir desde ahora qué marca estará exactamente en cada espacio. Sin embargo, las ediciones anteriores permiten tener una idea bastante clara de cómo funciona la feria y qué puede esperar un visitante.

Lo que sí se puede anticipar a partir de las ediciones anteriores es que el evento volverá a combinar varios tipos de espacios: una amplia zona de exhibición para las marcas y sus vehículos, áreas para accesorios y servicios, espacios de experiencia y pruebas de manejo y zonas relacionadas con financiación y otros servicios para quienes están pensando en comprar.

Así que el visitante no debería imaginarse el Salón como una fila de concesionarios bajo techo. En realidad, durante varios días, buena parte de Corferias se convierte en una gran muestra del mercado automotor colombiano, con carros nuevos, tecnología, accesorios, pruebas y diferentes opciones alrededor de la compra y el uso de un vehículo.

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Dónde puedo encontrar los carros

La mayor parte del recorrido está dedicada a los fabricantes y comercializadores de vehículos. Allí se encuentran automóviles, SUV, camionetas, pick-ups, vehículos eléctricos e híbridos, además de propuestas de lujo y vehículos comerciales.

No se trata de un pabellón para cada tipo de carro. Las marcas están distribuidas por diferentes espacios de Corferias, de manera que el visitante puede encontrarse en un mismo recorrido con fabricantes de gran volumen, marcas especializadas en vehículos eléctricos, compañías chinas que han llegado recientemente al mercado colombiano y firmas de alta gama.

Eso convierte a los pabellones de exhibición en el corazón de la feria: allí se pueden comparar diseños, tecnologías, precios, lanzamientos y diferentes tipos de vehículos sin tener que recorrer varios concesionarios de la ciudad.

¿Qué tan grande es Corferias?

La dimensión de la feria es uno de sus principales rasgos. Los 23 pabellones del recinto estarán habilitados para el Salón y se dispondrá de más de 56.000 metros cuadrados para la exhibición, además de reunir más de 600 vehículos.

Por eso, visitar el Salón completo no es un recorrido corto. Para quien tenga una marca o tipo de vehículo en mente, puede ser útil revisar previamente el mapa oficial cuando la organización publique la distribución de 2026.

¿Qué más hay, además de carros?

No todos los pabellones están destinados a mostrar carros nuevos.

En la edición 2025, el pabellón 6, nivel 1, estuvo dedicado a accesorios, autopartes y servicios complementarios. Allí los visitantes podían encontrar productos como llantas y otros elementos para personalizar los vehículos.

También, las marcas aprovechan sus espacios para mostrar mucho más que los carros disponibles para la venta. Con simuladores de carreras, vehículos a control remoto, exhibiciones y diferentes actividades para los visitantes, las marcas presentaron tecnologías relacionadas con movilidad eléctrica, inteligencia artificial y nuevas funcionalidades de los vehículos.

Además, la feria contó con una agenda académica relacionada con movilidad eléctrica y nuevas tendencias del sector. En otras palabras, hay espacios destinados tanto al comprador que quiere salir con un carro nuevo como al visitante que simplemente quiere conocer hacia dónde va la industria.

(Vea también: Desde cuánto se puede comprar un carro eléctrico o híbrido en el Salón del Automóvil 2026)

¿Dónde se pueden probar los carros en el Salón del Automóvil?

Otro de los componentes importantes del Salón son las áreas destinadas a experiencias y pruebas de manejo.

En 2025, el área libre 8 fue utilizada para los test drive. La programación debía consultarse y coordinarse directamente con las marcas participantes.

Además de las pruebas, las marcas pueden utilizar estos espacios para mostrar algunas capacidades de sus vehículos. En la edición anterior hubo pistas y estructuras destinadas a demostraciones, lo que permite ver características que difícilmente se pueden apreciar cuando el carro está quieto dentro de un pabellón.

Por eso, para alguien interesado en comprar, esta puede ser una de las zonas que más vale la pena revisar: no es lo mismo conocer un carro por fuera que sentarse en él y, cuando la marca lo permite, conducirlo.

El Salón también tiene espacios para financiar la compra

La feria tampoco termina en la exhibición de los vehículos.

En las diferentes ediciones se han habilitado espacios para entidades financieras y aseguradoras, con el objetivo de acompañar a los visitantes que están considerando comprar un vehículo. Normalmente, la zona de financiación contó con la presencia de entidades financieras y aseguradoras.

Esto hace que el Salón funcione como algo más que una exposición: el visitante puede conocer un vehículo, comparar opciones, preguntar por financiación, revisar alternativas de seguro y, dependiendo de las condiciones de la marca y del comprador, avanzar en el proceso de adquisición.

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