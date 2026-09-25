Quienes visiten el Salón del Automóvil 2026 no tendrán que conformarse con mirar los carros en los pabellones de Corferias. Una de las experiencias que hace parte de la feria es la Zona ‘Test Drive’, espacio pensado para que los visitantes puedan ponerse al volante de algunos de los vehículos de las marcas participantes.

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Esta actividad resulta especialmente atractiva para quienes están pensando en comprar carro, pues permite tener una experiencia de conducción antes de tomar una decisión. No es lo mismo conocer un vehículo en exhibición que sentarse frente al volante, comprobar la posición de manejo y experimentar aspectos como la respuesta del motor, la dirección, los frenos o el comportamiento de la tecnología.

La organización del Salón establece que el ‘test drive’ debe consultarse y programarse directamente con las marcas expositoras. Es decir, el visitante no debe asumir que cualquier carro disponible en la feria estará automáticamente habilitado para una prueba. La disponibilidad dependerá de la programación de cada fabricante.

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¿Dónde se hará el test drive?

El Salón del Automóvil cuenta con un espacio específico destinado para las pruebas de manejo. En la edición anterior, la organización ubicó esta actividad en el Área Libre 8 de Corferias, un espacio destinado para que las marcas pudieran desarrollar las pruebas con los vehículos seleccionados. La programación debe coordinarse con cada expositor.

Por eso, quienes tengan como prioridad probar un vehículo durante su visita deberían consultar directamente en el espacio de la marca que les interesa cuáles son las opciones disponibles y cómo acceder a la prueba.

¿Cómo se puede agendar una prueba de manejo?

Este es uno de los puntos más importantes para los visitantes. El ‘test drive’ no funciona simplemente llegando al evento y tomando las llaves de cualquier carro. La programación se coordina directamente con las marcas participantes.

Por eso, si una persona ya tiene claro qué vehículo quiere probar, lo recomendable es acercarse al ‘stand’ del fabricante y preguntar por la disponibilidad del modelo para ‘test drive’.

La marca será la encargada de indicar si ese vehículo está habilitado, cómo se puede reservar la prueba y cuáles son las condiciones para participar.

En algunos casos, el visitante podrá agendar directamente con la marca una prueba en uno de sus concesionarios, de acuerdo con la disponibilidad de vehículos y horarios.

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Es importante tener en cuenta que no todos los modelos exhibidos en el Salón necesariamente estarán disponibles para hacer el ‘test drive’ en Corferias.

Por eso, si el vehículo que interesa no hace parte de los habilitados para prueba durante la feria, el personal de la marca podrá orientar al visitante sobre dónde y cuándo hacerla posteriormente en un concesionario. Así, la visita al Salón también puede servir para comparar opciones, resolver dudas y dejar programada una experiencia de conducción del modelo que se está considerando.

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¿Todos los carros estarán disponibles para probar?

No. Que exista una Zona ‘Test Drive’ no quiere decir que todos los vehículos exhibidos en el Salón del Automóvil puedan conducirse. Las marcas son las que determinan cuáles modelos llevan a las pruebas de manejo y cómo organizan la actividad.

Esto es especialmente importante para quienes estén interesados en vehículos muy específicos, como deportivos, carros eléctricos, híbridos, camionetas o modelos recién lanzados.

Por ejemplo, que un fabricante exhiba un modelo nuevo en su ‘stand’ no significa automáticamente que ese mismo vehículo esté disponible para conducir. Lo correcto será consultar directamente con la marca.

La propia organización del evento establece que la programación debe hacerse con los expositores, por lo que la disponibilidad de cada ‘test drive’ puede variar durante la feria.

¿Qué se puede evaluar durante el ‘test drive’?

La prueba de manejo puede servir para comprobar varios aspectos que difícilmente se pueden analizar desde el ‘stand’. Uno de los primeros es la posición de conducción. El visitante puede revisar si la altura del asiento, la distancia frente al volante y la visibilidad se ajustan a sus necesidades.

También puede fijarse en la respuesta del vehículo al acelerar, la sensación de los frenos, el comportamiento de la dirección y la comodidad de la suspensión. En los modelos automáticos, además, es posible familiarizarse con la respuesta de la transmisión y comprobar qué tan sencillo resulta maniobrar.

Para quienes estén comparando varios vehículos, el ‘test drive’ puede convertirse en una herramienta útil para encontrar diferencias entre modelos que, sobre el papel, pueden parecer similares.

¿Qué debería preguntar antes de hacer la prueba?

Antes de subir al vehículo, es recomendable consultar las condiciones establecidas por la marca. Entre las preguntas que conviene hacer están:

¿Qué modelos están disponibles para ‘test drive’?

¿Hay que reservar turno?

¿En qué horario se hacen las pruebas?

¿Cuánto dura el recorrido?

¿Qué requisitos debe cumplir el conductor?

¿Es necesario presentar la licencia de conducción?

¿Cuántas personas pueden acompañar al conductor?

¿La prueba tiene algún costo?

¿Dónde comienza y termina el recorrido?

La información oficial publicada por la organización confirma que la programación debe consultarse directamente con las marcas, por lo que estos detalles pueden variar de un fabricante a otro.

¿Hay que pagar un valor adicional por el ‘test drive’?

No hay que asumir que existe un cobro adicional general establecido por el Salón. La información oficial disponible presenta el ‘test drive’ como una de las actividades de la feria y señala que la programación se hace directamente con las marcas. No establece un precio general para acceder a las pruebas de manejo.

Por eso, si algún fabricante establece condiciones particulares para sus pruebas, el visitante deberá consultarlas directamente en el stand correspondiente.

Lo que sí se debe tener presente es que la entrada al Salón y la participación en un test drive son dos cosas diferentes: primero se ingresa a la feria y posteriormente se coordina la prueba con la marca.

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¿Vale la pena hacer un ‘test drive’ antes de comprar?

Para alguien que está pensando gastar varios millones de pesos en un carro nuevo, la prueba de manejo puede ser una de las actividades más útiles de la visita. Una ficha técnica puede mostrar potencia, torque, consumo, autonomía, dimensiones y equipamiento, pero no permite comprobar cómo se siente realmente el vehículo.

El ‘test drive’ permite evaluar la comodidad de los asientos, la posición de manejo, la visibilidad, la respuesta del acelerador, los frenos, la dirección y la facilidad para maniobrar.

También puede ayudar a identificar algo que no siempre aparece en las especificaciones: si el carro realmente se adapta a la forma en que la persona piensa utilizarlo.

Por eso, si el visitante ya tiene uno o varios modelos en mente, vale la pena preguntar por la prueba de manejo desde el momento en que llegue al stand de la marca.

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