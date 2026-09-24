Cuando una persona busca un vehículo nuevo es común que encuentre términos como SUV, camioneta, 4×4 o pickup y termine utilizándolos como si fueran sinónimos. Sin embargo, aunque algunos vehículos pueden pertenecer a más de una de estas categorías, existen diferencias importantes entre ellas.

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(Vea también: ¿Cómo comprar un carro en el Salón del Automóvil? Tiempo de entrega, separación y posibilidad de entregar un usado)

La confusión aumenta en Colombia, donde la palabra camioneta suele utilizarse de manera general para hablar de vehículos altos, espaciosos y de mayor tamaño que un automóvil convencional.

Entender qué significa cada término puede ser útil al momento de comparar modelos, especialmente si la compra está relacionada con necesidades específicas como conducir principalmente en ciudad, viajar por carretera o transportar carga.

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¿Qué es una SUV?

SUV corresponde a las siglas en inglés de ‘Sport Utility Vehicle’, que se puede traducir como vehículo utilitario deportivo. Se trata de automóviles que combinan características de los vehículos familiares con elementos asociados tradicionalmente a los vehículos todoterreno.

Entre sus características más comunes están una posición de conducción más elevada, mayor distancia respecto al suelo y un habitáculo que suele ofrecer más espacio para pasajeros y equipaje que un automóvil compacto.

Sin embargo, que un vehículo sea SUV no significa necesariamente que sea un vehículo todoterreno. Existen modelos diseñados principalmente para el uso urbano y otros que incorporan sistemas de tracción y capacidades pensadas para terrenos más exigentes.

También hay SUV de diferentes tamaños: desde modelos pequeños para ciudad hasta vehículos grandes con tres filas de asientos.

¿Qué significa camioneta?

Aquí aparece una de las principales razones de la confusión. Camioneta no identifica necesariamente una única categoría de vehículo. En el lenguaje cotidiano colombiano, el término puede utilizarse para referirse a una SUV, pero también a otros vehículos como las pickup, que cuentan con una zona de carga abierta en la parte posterior.

Por eso, decir simplemente que un vehículo es una camioneta no permite conocer todas sus características. Para identificarlo correctamente es necesario revisar su tipo de carrocería.

Una SUV, por ejemplo, tiene un espacio posterior cerrado destinado principalmente a pasajeros y equipaje. Una pickup, en cambio, separa el habitáculo de una zona de carga descubierta.

SUV vs. camioneta: ¿cuáles son las diferencias?

Si se utiliza “camioneta” como el término general con el que muchas personas denominan a estos vehículos, la comparación depende realmente del tipo de carrocería.

Una SUV está pensada principalmente para transportar pasajeros y equipaje, por lo que suele tener una cabina amplia y un espacio de carga integrado. Puede tener tracción delantera, trasera o integral, dependiendo del modelo.

Una pickup, por otro lado, está diseñada con una zona de carga independiente. Esto puede hacerla más práctica para transportar objetos voluminosos, herramientas o elementos que no necesariamente cabrían en el baúl de una SUV.

También existen diferencias en dimensiones, capacidad de carga, consumo de combustible y comportamiento en carretera. Pero ninguna de estas características es universal: una SUV pequeña puede consumir mucho menos que una pickup grande, mientras que una SUV con sistema de tracción integral puede tener capacidades superiores a las de determinados modelos de su segmento.

Por eso, no basta con comparar si un vehículo es SUV o camioneta. Lo importante es revisar las especificaciones concretas de cada modelo.

¿Una SUV tiene que ser 4×4?

No. Esta es otra de las confusiones frecuentes al hablar de este tipo de vehículos.

Una SUV puede contar con tracción delantera (2WD), tracción trasera o tracción integral (AWD). Algunos modelos también ofrecen sistemas de tracción 4×4 orientados a condiciones de manejo más exigentes.

La diferencia es importante porque la tracción influye en la manera en que el vehículo transmite la potencia al suelo y en su comportamiento sobre superficies como barro, tierra, nieve o caminos con poca adherencia.

Por eso, si la intención es comprar una SUV para utilizar principalmente en ciudad, no necesariamente se necesita un sistema 4×4. Si el vehículo tendrá un uso frecuente fuera del asfalto, sí vale la pena revisar con mayor atención el tipo de tracción, la altura libre al suelo, los modos de conducción y otras capacidades del modelo.

¿Qué conviene revisar antes de comprar una SUV o camioneta?

Más que quedarse únicamente con el nombre de la categoría, conviene pensar para qué se va a utilizar el vehículo.

Para uso principalmente urbano pueden ser importantes el tamaño, el consumo, la facilidad para estacionar y las tecnologías de asistencia a la conducción. Para viajes frecuentes, además del espacio interior, pueden cobrar mayor importancia el confort, la capacidad del baúl, el consumo y la seguridad.

En una pickup, la capacidad de carga y las dimensiones del platón pueden ser determinantes. En una SUV familiar, en cambio, puede tener mayor relevancia la cantidad de pasajeros que puede transportar y la configuración del espacio interior.

También es recomendable comparar el costo de mantenimiento, seguro, impuestos, consumo de combustible o energía y disponibilidad de repuestos.

En conclusión, SUV y camioneta no necesariamente significan lo mismo. Una SUV es una categoría específica de vehículo, mientras que “camioneta” puede utilizarse en Colombia como una denominación amplia para distintos tipos de automóviles. Conocer esta diferencia permite hacer una comparación más precisa antes de elegir un vehículo nuevo.

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