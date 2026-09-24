Una de las preguntas que pueden hacerse quienes visiten el Salón del Automóvil 2026 y estén pensando en cambiar de carro es qué pueden hacer con el vehículo que ya tienen.

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(Vea también: Todo lo que debe saber si quiere ir a ver motos o comprar accesorios en el Salón del Automóvil 2026)

La posibilidad de entregar un carro usado como parte de pago, conocida en el sector como retoma, existe en Colombia y es ofrecida actualmente por diferentes concesionarios y grupos automotores. El mecanismo consiste, en términos generales, en que el vendedor recibe el vehículo usado, determina cuánto puede reconocer por él y aplica ese valor a la compra de otro carro.

Para la edición del Salón del Automóvil, que tendrá lugar en Corferias, es posible que algunos concesionarios y marcas participantes ofrezcan esta alternativa, especialmente porque varias compañías del sector ya cuentan con programas de retoma durante sus operaciones comerciales habituales.

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¿Cómo funciona entregar un carro usado como parte de pago?

El proceso normalmente comienza cuando el propietario presenta su vehículo al concesionario y solicita una valoración.

La empresa puede hacer un peritaje o diagnóstico técnico para conocer el estado del carro y establecer una oferta. Honda Colombia, por ejemplo, informa que para recibir un usado como parte de pago hace un peritaje y avalúo detallado antes de determinar su valor comercial.

El procedimiento puede incluir la revisión de aspectos como:

Estado general de la carrocería.

Condición del chasis y estructura.

Motor y transmisión.

Sistema eléctrico.

Kilometraje.

Estado de las llantas.

Historial de mantenimiento.

Documentación.

Antecedentes del vehículo.

Posibles daños o reparaciones.

Originalidad de componentes.

El valor que resulte de esa evaluación se utiliza como referencia para la negociación. Por ejemplo, si un concesionario establece que el vehículo usado tiene un valor de retoma de 45 millones de pesos y el nuevo carro cuesta $ 100 millones, esos $ 45 millones pueden utilizarse para disminuir el monto que el comprador debe financiar o pagar con otros recursos.

Esto no significa que el concesionario tenga que pagarle al propietario esos $ 45 millones en efectivo. En una operación de retoma, el valor se utiliza como parte de la transacción para adquirir otro vehículo, de acuerdo con las condiciones del negocio.

Ahora, que una marca acepte recibir un carro usado como parte de pago no significa que automáticamente se concrete el negocio. El vehículo debe pasar primero por un proceso de evaluación para establecer en qué condiciones se encuentra y cuál es su valor comercial. En ese análisis se pueden revisar aspectos como el estado mecánico, la carrocería, el kilometraje, los antecedentes y otros factores que influyen en su precio.

Por eso, aunque el visitante pueda iniciar el proceso durante el Salón del Automóvil, la negociación puede continuar después de la feria. La marca o el concesionario debe completar el peritaje y determinar cuánto está dispuesto a reconocer por el vehículo usado. Con esa valoración se establece cuánto dinero podría descontarse del precio del carro nuevo y cuáles serían las condiciones finales de la compra.

¿Qué marcas podrían recibir vehículos usados en el Salón del Automóvil?

Todavía no existe información oficial consolidada de la edición 2026 que permita decir que todas las marcas presentes recibirán vehículos usados como parte de pago. La posibilidad dependerá de las políticas comerciales de cada concesionario.

Hay, sin embargo, antecedentes concretos de marcas y distribuidores que ofrecen actualmente este mecanismo. Honda Autos Colombia, por ejemplo, confirma que recibe vehículos usados como parte de pago al adquirir un vehículo nuevo, previa valoración y peritaje.

Kia Metrokia también anuncia actualmente la recepción de vehículos usados como parte de pago para diferentes modelos de su portafolio, bajo condiciones y términos específicos.

Por su parte, Volkswagen contempla bonos de retoma en determinadas campañas comerciales. Sus términos señalan que el beneficio está sujeto a inspección, valoración, validación y aceptación del vehículo usado por parte del concesionario autorizado.

Esto sirve como referencia para los visitantes del Salón: la retoma no es una práctica exclusiva de una sola marca, pero las condiciones cambian entre concesionarios.

¿Cualquier carro usado sirve como parte de pago?

No necesariamente. Uno de los puntos más importantes de una operación de retoma es que el concesionario puede establecer condiciones para aceptar el vehículo.

Algunas campañas comerciales establecen requisitos relacionados con la antigüedad, kilometraje, marca, estado mecánico, estructura y documentación.

Por ejemplo, una campaña de Distoyota vigente durante parte de 2026 contempló la retoma de determinados vehículos usados de varias marcas, siempre que fueran modelo 2015 en adelante y tuvieran menos de 100.000 kilómetros, además de cumplir las condiciones de la compañía.

Eso demuestra que no existe una regla universal según la cual cualquier automóvil puede entregarse como parte de pago. En el Salón, cada expositor podría establecer sus propios criterios. Por eso, si una persona piensa llevar su carro para intentar cambiarlo, debería consultar previamente:

¿Qué modelos reciben?

¿Qué antigüedad máxima aceptan?

¿Existe un límite de kilometraje?

¿Reciben vehículos de cualquier marca?

¿Aceptan carros con crédito vigente?

¿Qué documentos solicitan?

¿El peritaje tiene algún costo?

¿El valor de retoma puede combinarse con otros bonos?

El concesionario debe considerar el estado del automóvil, su demanda comercial y los costos asociados con recibirlo, revisarlo, ponerlo nuevamente en condiciones de venta y comercializarlo.

Por eso, llevar el carro limpio y en buen estado puede ayudar a que el proceso de inspección sea más sencillo, pero no significa que el concesionario vaya a reconocer automáticamente un valor determinado.

¿Pueden recibir mi carro y además darme un bono de retoma?

Es una posibilidad que existe en algunas campañas comerciales, pero no está confirmado que todos los expositores del Salón del Automóvil 2026 vayan a ofrecer bonos de retoma.

Un bono de retoma es un beneficio adicional que puede sumarse al valor reconocido por el vehículo usado. Volkswagen, por ejemplo, define en sus términos comerciales el bono de retoma como un beneficio económico que se aplica como descuento sobre el precio final del vehículo nuevo cuando el cliente entrega un usado como parte de pago. El valor está sujeto a la inspección, valoración y aceptación del vehículo.

Audi Colombia también contempla actualmente bonos de retoma en determinadas condiciones comerciales y señala que el valor reconocido depende de la referencia y de la aprobación y peritaje del vehículo usado por parte del concesionario.

En consecuencia, durante el Salón podría haber ofertas de este tipo, pero el comprador debe esperar a conocer las condiciones particulares de cada marca.

¿Puedo entregar un carro de otra marca?

En algunos casos, sí.No necesariamente tiene que tratarse de un vehículo de la misma marca que se quiere comprar. Hay concesionarios que reciben usados multimarca. Distoyota, por ejemplo, ha publicado campañas de retoma que contemplan vehículos de diferentes fabricantes, bajo condiciones determinadas de modelo, kilometraje y estado.

Vardí Autos Usados también informa que recibe vehículos usados de diferentes marcas como parte de pago para adquirir vehículos nuevos o usados de las marcas que representa.

Por eso, alguien que tenga un Renault, Chevrolet, Kia, Mazda, Toyota, Volkswagen u otra marca no debería asumir que únicamente podrá entregarlo si compra otro vehículo del mismo fabricante.

La respuesta dependerá del concesionario que atienda la operación.

(Vea también: Llantas, repuestos y accesorios que podrá conseguir en el Salón del Automóvil 2026)

¿Qué documentos debería llevar si quiero entregar mi carro en el Salón?

Si el objetivo de la visita es intentar cambiar el vehículo actual por uno nuevo, conviene llegar preparado. El concesionario puede solicitar documentos relacionados con la propiedad y la situación legal del automóvil.

Entre los documentos y datos que pueden ser útiles están:

Cédula del propietario.

Licencia de tránsito.

SOAT vigente.

Información del vehículo.

Documentación relacionada con impuestos.

Información sobre créditos o prendas, si existen.

Historial de mantenimiento.

Facturas de reparaciones importantes.

Segunda llave, si está disponible.

Los requisitos exactos dependerán del concesionario y de las condiciones de la operación.

Además, si el vehículo todavía tiene un crédito pendiente, es importante informarlo desde el principio, porque la existencia de una obligación financiera o una prenda puede cambiar el proceso de negociación y traspaso.

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