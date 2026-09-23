El Salón Internacional del Automóvil 2026 no solo será un espacio para conocer los carros nuevos que llegarán al mercado colombiano. La feria también tendrá una zona dedicada a llantas, accesorios, autopartes y servicios, por lo que los visitantes podrán aprovechar su recorrido por Corferias para buscar productos destinados al mantenimiento, seguridad y personalización de sus vehículos.

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(Vea también: ¿Quiere proteger su carro? Los accesorios de seguridad que encontraría en el Salón del Automóvil)

La organización del evento ha señalado que los accesorios, autopartes y servicios estarán concentrados en un pabellón en específico, donde los visitantes podrán encontrar productos relacionados con el sector automotor. Entre ellos se incluyen las llantas y diferentes complementos para los vehículos.

Esto convierte al Salón del Automóvil en una alternativa no solo para quien está pensando en comprar carro, sino también para quienes ya tienen uno y quieren cambiar componentes de desgaste, adquirir accesorios o conocer productos para su vehículo.

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¿Qué tipos de llantas y descuentos habrá en el Salón del Automóvil?

En el Salón del Automóvil, la oferta de llantas estará relacionada con los diferentes tipos de vehículos y medidas que manejan las marcas participantes. Esto significa que el comprador podrá encontrar referencias para carros compactos, sedanes, deportivos, camionetas, SUV y pick-up, pero también deberá fijarse en el tamaño del rin que utiliza su vehículo.

No todas las llantas sirven para cualquier rin: existen medidas específicas para rines de 14, 15, 16, 17, 18 pulgadas o superiores, por lo que conocer la medida actual del vehículo será clave para buscar una referencia compatible.

Marcas especializadas como Michelin, Bridgestone, Goodyear, Pirelli, Continental, Hankook o Yokohama cuentan con diferentes líneas y medidas, por lo que la disponibilidad concreta dependerá de los expositores presentes en la feria.

También será posible encontrar llantas pensadas para diferentes necesidades de conducción. Hay referencias diseñadas principalmente para uso urbano, otras orientadas a viajes por carretera y algunas desarrolladas para vehículos que circulan por terrenos de mayor exigencia.

En el caso de las camionetas, SUV y pick-up, por ejemplo, existen llantas con diferentes diseños de banda de rodamiento y características según el tipo de uso que se les dé. Para un vehículo que circula principalmente por ciudad, no necesariamente se busca la misma referencia que para uno utilizado con frecuencia en carretera o terrenos destapados.

Por eso, además del diámetro del rin, conviene revisar aspectos como el ancho de la llanta, el perfil, el índice de carga y el código de velocidad antes de escoger una referencia.

La feria también puede ser un punto para comparar referencias y resolver dudas directamente con los especialistas de las marcas o distribuidores. Una persona que no tenga claro qué llanta necesita puede llevar la información que aparece en el costado de la que actualmente utiliza —por ejemplo, una medida como 205/55 R16— y solicitar orientación sobre las opciones compatibles.

No obstante, no es recomendable asumir que todas las marcas o todas las referencias estarán disponibles en la feria. La oferta dependerá de los expositores y de los inventarios que cada uno lleve al evento.

Además, una promoción de feria puede tener condiciones particulares. Por eso, antes de comprar cuatro llantas, por ejemplo, conviene preguntar por la referencia exacta, el precio final, la vigencia de la oferta y si el descuento incluye servicios adicionales como montaje, balanceo o alineación.

¿Qué accesorios y repuestos puedo comprar en el Salón del Automóvil?

Además de las llantas, el Salón del Automóvil contempla una oferta de accesorios, autopartes y servicios complementarios. La propia organización describe este espacio como una zona destinada a productos relacionados con el vehículo.

Entre los accesorios que normalmente hacen parte de este tipo de espacios están las calcomanías, vinilos, emblemas, películas para vidrios, elementos decorativos y productos de marcas especializadas en pintura y acabado automotriz. También pueden encontrarse piezas como alerones, ‘spoilers’, parrillas, rines y otros elementos exteriores que permiten modificar la estética del carro.

Para el interior, la oferta puede incluir timones o volantes, tapetes, fundas, cojines, accesorios para el tablero, soportes para celulares y diferentes elementos de organización y comodidad. También hay productos pensados para mejorar el equipamiento del vehículo, como cámaras, sensores, sistemas de seguridad, alarmas, GPS y otros dispositivos que pueden complementar las funciones originales del carro.

En cuanto a mantenimiento y funcionamiento, los visitantes podrán encontrar productos como baterías, filtros, lubricantes, limpiadores, bombillos, escobillas, herramientas y diferentes repuestos. La feria también puede servir para conocer accesorios específicos según el tipo de vehículo, por lo que es recomendable llevar la referencia, modelo y año del carro para consultar con los expositores qué productos son compatibles.

La oferta exacta dependerá de los expositores presentes en la feria y de los productos que cada empresa tenga disponibles.

¿Hay promociones en pastillas de freno, baterías y filtros en Corferias?

Todavía no hay una promoción oficial publicada por la organización del Salón del Automóvil que permita confirmar descuentos específicos para pastillas de freno, baterías o filtros en la nueva edición.

Estos productos encajan dentro de la categoría de autopartes y mantenimiento que hace parte de la oferta de la feria, pero una cosa es que puedan estar disponibles y otra diferente que exista una promoción concreta.

Por eso, si el objetivo del visitante es comprar repuestos para mantenimiento, lo más importante será preguntar directamente al expositor por:

Pastillas de freno delanteras y traseras.

Baterías compatibles con el vehículo.

Filtros de aceite.

Filtros de aire.

Filtros de combustible.

Filtros de habitáculo o aire acondicionado.

Discos y otros componentes del sistema de frenos.

Otros elementos de mantenimiento.

También es importante llevar los datos exactos del vehículo. Marca, modelo, año, versión y, cuando sea necesario, motorización pueden cambiar la referencia de una pieza.

Esto es especialmente relevante con elementos como pastillas de freno, filtros y baterías, porque no basta con conocer únicamente la marca del carro para determinar cuál repuesto comprar.

¿Hay promociones de “pague 3 y lleve 4” en llantas durante la feria?

La organización confirma la presencia de llantas dentro de la zona de accesorios, autopartes y servicios, pero no ha publicado un catálogo general con este tipo de promociones.

No obstante, es posible que algunas marcas tengan programadas campañas de pague 3 y lleve 4, otras podrán ofrecer descuentos de hasta el 10 % en el juego de llantas, y otras quizás ofrezcan beneficios adicionales por la compra de las mismas.

En caso de que alguna empresa anuncie una promoción de este tipo, el comprador debería revisar si aplica para todas las referencias o solamente para determinados modelos de llantas. También conviene verificar si el beneficio incluye o excluye servicios como montaje, alineación y balanceo.

Una promoción de cuatro unidades también puede estar sujeta a disponibilidad, medidas específicas o marcas determinadas, por lo que el precio final debe compararse con el costo habitual de las mismas referencias.

¿Vale la pena buscar repuestos y accesorios en el Salón del Automóvil?

Para quien ya tiene carro, el espacio de accesorios, autopartes y servicios puede ser uno de los puntos de interés de la feria, especialmente porque permite encontrar diferentes productos relacionados con el vehículo en el mismo recinto.

La ventaja para el consumidor está en poder comparar referencias, conocer alternativas y preguntar directamente por promociones de feria, en lugar de limitar el recorrido a los vehículos nuevos.

¿Qué revisar antes de comprar una llanta o repuesto en Corferias?

Antes de aprovechar una supuesta oferta de feria, el comprador debería comprobar varios aspectos:

Referencia exacta: no todas las llantas o repuestos sirven para todos los vehículos. Precio final: preguntar si el valor anunciado incluye IVA, instalación u otros servicios. Vigencia de la promoción: confirmar hasta qué día aplica. Condiciones: algunas ofertas pueden estar limitadas a determinadas referencias, cantidades o marcas. Garantía: preguntar qué cobertura tiene el producto y quién responde en caso de inconvenientes. Servicios incluidos: en el caso de las llantas, verificar si la compra contempla montaje, balanceo, alineación u otro servicio. Disponibilidad: una promoción puede estar condicionada al inventario disponible.

De esta manera, el visitante podrá saber si realmente está obteniendo un precio especial de feria o simplemente encontrando una referencia que también está disponible fuera de Corferias.

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