Por: El Espectador

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La transformación en el sector automotor de Bogotá es evidente para quienes caminan por zonas donde tradicionalmente se instalaban talleres de reparación de carros de combustión. Entre la grasa y la gasolina, ahora se observa la presencia de talleres de mecánica eléctrica que atienden la creciente demanda de vehículos eléctricos. Según información mencionada en El Espectador, algunos de estos talleres han comenzado a ofrecer servicios a domicilio, contando con mecánicos certificados que atienden las nuevas necesidades de los propietarios de automóviles eléctricos. Más de cinco años después del auge inicial de la movilidad eléctrica, estos vehículos, empleados de forma cotidiana, han alcanzado el punto en que requieren reparación, lo cual transforma significativamente la dinámica del sector.

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Aunque afirmar que los autos a combustión están desapareciendo sería un error, lo cierto es que la llegada de los vehículos eléctricos ha generado un cambio que se percibe en los talleres bogotanos e incluso en el interior de las aulas donde se forman los mecánicos del futuro. El salto en la movilidad eléctrica ha motivado a instituciones educativas y empresarios a replantear su enfoque profesional y técnico. Un caso destacado es el de Hugo Hilarion, director de asuntos internacionales de Ciencia y Tecnología de la Universidad ECCI, quien, tras un viaje a China, impulsó la creación del primer laboratorio en Colombia dedicado a cubrir todo el espectro de la electromovilidad. Hilarion, citado por El Espectador, explicó la transformación vivida en China, donde se dejó atrás el enfoque en sistemas a gasolina para incorporar vehículos eléctricos de toda índole, desde patinetas hasta automóviles, como respuesta a necesidades prácticas de movilidad urbana.

Este fenómeno, de acuerdo con el testimonio recogido por El Espectador, abre nuevos retos para la industria local, especialmente en lo relacionado con las reparaciones y el desarrollo tecnológico. La formación de los mecánicos, por ejemplo, debe adaptarse para abarcar conocimientos en baterías y sistemas de alta tensión, componentes clave en los nuevos vehículos eléctricos. Así, Bogotá no solo se adapta, sino que también innova y brinda nuevos espacios de formación y trabajo en torno a la movilidad eléctrica.

¿Cómo ha cambiado la reparación de carros en Bogotá con el auge de los vehículos eléctricos?

De acuerdo con información de El Espectador, la llegada de los vehículos eléctricos ha impulsado la aparición de talleres especializados en mecánica eléctrica y servicios a domicilio con técnicos certificados, alterando la dinámica tradicional de reparación automotriz, ya que la demanda ahora se centra en sistemas eléctricos y baterías.

¿Qué retos enfrentan los talleres y las instituciones educativas ante la electromovilidad?

Según el análisis de El Espectador y testimonios como el de Hugo Hilarion de la Universidad ECCI, los principales desafíos son la actualización en la formación de nuevos mecánicos, la adaptación de los talleres para atender autos eléctricos y la incorporación de conocimientos en tecnología de baterías y sistemas de alta tensión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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