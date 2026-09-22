Por: Portal Bogotá

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Bogotá se viste de fiesta durante septiembre con la programación del Mes del Patrimonio, una oportunidad para que familias y ciudadanos participen en actividades diseñadas especialmente para fortalecer la memoria colectiva y el sentido de pertenencia en la capital. El jueves 24 de septiembre, la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal será epicentro de una agenda infantil enfocada en descubrir el valor del patrimonio a través de talleres y experiencias interactivas, pensadas para niñas y niños de la ciudad.

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De acuerdo con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), la idea central de este mes es acercar a los ciudadanos a diferentes formas de entender y vivir el patrimonio, mediante recorridos, activaciones del espacio público, exposiciones y encuentros académicos. Todo esto, bajo el lema "Memoria que construye futuro", en un contexto donde las prácticas diarias, las tradiciones y las historias personales se entrelazan para edificar la identidad de Bogotá.

La agenda infantil del 24 de septiembre propone actividades como el taller "Crea con tus propias manos muñecos, memorias y tradiciones", en el que los niños podrán fabricar muñecos mientras conocen la importancia de los saberes y prácticas transmitidas de generación en generación dentro del contexto bogotano. La actividad se desarrollará de 10:00 a.m. a 12:00 m. en la Sala de Literatura y requiere inscripción previa, según información publicada por el IDPC.

Además, se realizará el taller "Recetas que conservan memorias", a partir de las 2:00 p.m. En este espacio, los más pequeños pueden explorar la relación entre la alimentación, la memoria y la identidad, comprendiendo cómo las costumbres gastronómicas cotidianas hacen parte del patrimonio inmaterial de la ciudad. Al final de la tarde, entre las 3:30 p.m. y las 5:30 p.m., la programación incluye "Del envuelto a la memoria: sabores que cuentan historias", una experiencia que invita a compartir y conversar acerca del patrimonio natural, los saberes y los alimentos tradicionales como el envuelto de tres puntas, resaltando la importancia de la transmisión oral y familiar.

Estas actividades se suman a una amplia programación promovida por el IDPC para conmemorar, además, los 20 años de esta entidad responsable de la protección y divulgación del patrimonio en Bogotá, aniversario que se celebrará el próximo 30 de noviembre. Las iniciativas buscan propiciar espacios de reflexión y diálogo sobre el futuro de la ciudad, partiendo de la memoria y su conservación.

¿Qué actividades infantiles ofrece el Mes del Patrimonio en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal?

Durante el Mes del Patrimonio, la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal ofrece talleres para que niñas y niños creen muñecos, exploren recetas tradicionales y compartan saberes sobre la memoria bogotana. Todas las actividades requieren inscripción previa y giran en torno a la transmisión cultural y el fortalecimiento de la identidad local, de acuerdo con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

¿Por qué las actividades del Mes del Patrimonio se centran en la memoria y las tradiciones en Bogotá?

Según el IDPC, el propósito de centrar las actividades en la memoria y las tradiciones es facilitar espacios donde la comunidad aprenda sobre el valor de las prácticas cotidianas y los relatos orales en la construcción del patrimonio inmaterial de la ciudad, poniendo en diálogo las historias, saberes y costumbres que definen a Bogotá y su proyección hacia el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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