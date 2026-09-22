Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Hacienda de Bogotá intensifica su estrategia para recuperar la cartera vencida en la capital. Actualmente se encuentran en proceso de notificación 274.119 personas naturales y jurídicas, quienes no han cumplido con sus deberes fiscales y ahora enfrentan el riesgo de sufrir embargos en sus cuentas o bienes, de acuerdo con información oficial del Distrito. Estas deudas están relacionadas con una amplia variedad de impuestos que incluyen predial, vehículos, Industria y Comercio (ICA), el denominado ReteICA, impuestos por delineación urbana, sanciones, azar y espectáculos, reporte de información exógena y publicidad exterior, entre otros, según la entidad administrativa mencionada.

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Dentro de la estrategia de recuperación, la Secretaría de Hacienda ha puesto en marcha el envío de comunicaciones formales tanto por medios digitales como físicos, asegurando que cada contribuyente conozca el estado de sus obligaciones tributarias y las alternativas disponibles para regularizar su situación, como las facilidades de pago descritas en los canales oficiales. La entidad recomienda, especialmente a quienes conocen personas con deudas en el Distrito, que actualicen su información en el Registro de Información Tributaria (RIT) para evitar demoras que puedan costar aún más intereses y sanciones.

En caso de no atender oportunamente las notificaciones, la deuda puede incrementarse debido a los intereses por mora, mientras que el incumplimiento persistente desencadena procesos de cobro que pueden desembocar en el embargo de cuentas o bienes. Por ello, la entidad insta a cumplir sin demoras y señala que los trámites pueden hacerse a través de la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda, sin la necesidad de desplazarse. El asistente virtual NovhA también brinda asistencia 24 horas mediante WhatsApp, lo cual contribuye a un proceso ágil y seguro.

Todas las comunicaciones cuentan con filtros de autenticidad, como códigos QR, para evitar fraudes. La Secretaría enfatiza que nunca solicita pagos a cuentas personales ni a través de plataformas externas y no envía mensajes con enlaces de pago vía SMS. Según Luis Fernando Granados, director de Cobro de la entidad, "la disminución de la cartera obedece a la comunicación constante que desde la Entidad hemos mantenido con los deudores, así como las facilidades de pago aprobadas que han llevado a que las personas puedan ponerse al día y evitar embargos en cuentas y bienes". Sin embargo, pese a los avances desde 2023, una parte significativa de los contribuyentes continúa en mora, y los intereses suman cada vez más peso en el saldo total de la cartera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar y pagar deudas con la Secretaría de Hacienda de Bogotá?

Usted puede consultar y saldar sus obligaciones tributarias a través de la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, donde se encuentran todas las opciones para realizar pagos seguros, reducir riesgos de sanciones e intereses y evitar desplazamientos innecesarios. El sitio oficial, www.haciendabogota.gov.co, dispone del botón "Pagos Bogotá" para autogestionar el proceso y acceder a orientación inmediata con el asistente virtual NovhA mediante WhatsApp.

¿Qué consecuencias trae no atender las comunicaciones de la Secretaría de Hacienda por deudas tributarias?

No responder a las notificaciones oficiales de la Secretaría de Hacienda implica que la deuda aumente con los intereses de mora y que se inicien procesos de cobro administrativo, lo que puede generar sanciones adicionales e incluso el embargo de cuentas y bienes del contribuyente. Por esta razón, la entidad exhorta a regularizar la situación lo antes posible para evitar repercusiones más graves.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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