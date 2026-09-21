Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

WhatsApp implementará una medida orientada a controlar el envío de mensajes no solicitados y reducir la cantidad de conversaciones que los usuarios pueden iniciar con personas con las que no mantienen una comunicación activa.

Sigue a PULZO en Discover

La plataforma establecerá límites para quienes intenten comenzar nuevos chats con contactos con los que nunca han intercambiado mensajes o que no han respondido comunicaciones anteriores. Con esta modificación, WhatsApp busca reducir el volumen de mensajes enviados a destinatarios que no han mostrado interés en continuar una conversación.

(Vea también: Conductores celebran: Waze estrena inteligencia artificial y trae funciones que muchos esperaban)

La restricción también contempla las cuentas de WhatsApp Business utilizadas directamente desde la aplicación. No obstante, Meta aclara que las herramientas diseñadas específicamente para la mensajería empresarial tienen condiciones diferentes.

Lee También

Entre ellas se encuentran la plataforma WhatsApp Business mediante API y las suscripciones a Meta One, cuyos mecanismos para iniciar conversaciones no están sujetos exactamente a las mismas condiciones establecidas para los usuarios de la aplicación.

¿Cómo saber cuántos chats nuevos puede iniciar?

WhatsApp informará a los usuarios cuando estén cerca de alcanzar el límite de nuevos chats establecido para el periodo correspondiente. El aviso permitirá conocer con anticipación que se aproxima el máximo permitido y ajustar el uso de la aplicación.

Además, la plataforma habilitará una opción dentro de la configuración para consultar la cantidad de conversaciones nuevas que todavía pueden iniciarse.

Para revisar esta información, el usuario debe ingresar a Ajustes, seleccionar Chats y posteriormente entrar en Nuevo chat iniciado. Allí podrá consultar el número de conversaciones nuevas que aún tiene disponibles durante el periodo vigente.

Esta función busca ofrecer mayor claridad sobre el uso del límite y permitir que los usuarios administren los mensajes que envían a contactos con los que no existe una conversación activa.

¿Qué pasa cuando se alcanza el límite de WhatsApp?

Llegar al límite de nuevos chats no significa que la cuenta quede bloqueada ni que el usuario pierda la posibilidad de utilizar WhatsApp para comunicarse con sus contactos habituales.

La restricción se aplica específicamente al inicio de nuevas conversaciones que estén sujetas al límite. Por esa razón, una vez alcanzado el máximo, las personas podrán continuar enviando y recibiendo mensajes dentro de chats que ya se encuentran activos.

(Lea también: El enemigo oculto de su celular: la ‘app’ que le acaba de gastar la batería sin que lo note)

El cambio, por tanto, diferencia entre las conversaciones existentes y aquellas que un usuario intenta comenzar con personas con las que no tiene una interacción previa o que no han respondido a mensajes anteriores.

El contador de nuevos chats se reiniciará el primer día de cada mes. A partir de ese momento, los usuarios volverán a disponer de la capacidad establecida por WhatsApp para iniciar nuevas conversaciones durante el nuevo periodo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.