Por: Noticiero 90 minutos

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El hurto de teléfonos celulares ha dejado de ser un simple asunto de pérdida económica y ahora representa una de las principales amenazas a la seguridad personal, debido a la gran cantidad de información sensible que los usuarios almacenan en estos dispositivos. En la actualidad, la vida financiera, laboral y personal se maneja a través del celular, lo que convierte este objeto cotidiano en un verdadero punto de acceso para delincuentes. Según se explica en el reportaje de 90 Minutos, un celular sin las protecciones adecuadas implica exponer cuentas bancarias, billeteras virtuales y redes sociales a potenciales fraudes y robos. Por este motivo, es esencial entender cómo reaccionar correctamente ante un robo y qué medidas tomar para proteger la privacidad y los recursos económicos.

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De acuerdo con el artículo, las autoridades y especialistas en seguridad digital insisten en que los primeros minutos después del robo son determinantes. La prioridad absoluta debe ser bloquear de inmediato tanto la línea telefónica como el dispositivo. Esto impide que los delincuentes usen el número para recibir códigos de seguridad que permiten acceder a cuentas bancarias o personales. Simultáneamente, se debe contactar a los bancos y administradores de billeteras virtuales para bloquear o asegurar las cuentas y cambiar todas las contraseñas desde otro equipo seguro.

Otra de las principales amenazas resaltadas por los expertos es la manipulación emocional, utilizada por ciberdelincuentes que buscan desestabilizar a las víctimas. Los atacantes suelen enviar correos electrónicos fraudulentos o realizar llamadas engañosas en las que simulan situaciones de emergencia para presionar a la persona y hacer que entregue información confidencial. De acuerdo con el reportaje, en esos momentos es clave mantener la calma, no brindar datos personales y sospechar de cualquier mensaje o llamada inesperada.

Por último, el artículo resalta la importancia de proteger las redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp. El cierre de todas las sesiones abiertas y el uso de bloqueos de pantalla robustos, junto con la activación de la verificación en dos pasos, forman parte de las recomendaciones fundamentales. Además, aconseja tener siempre a mano los contactos de emergencia de las entidades bancarias y actuar con rapidez para evitar daños mayores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasos se deben seguir tras el robo de un celular para proteger datos bancarios?

Los pasos recomendados incluyen bloquear inmediatamente la línea telefónica y el dispositivo, comunicarse cuanto antes con los bancos y administradores de billeteras virtuales para congelar o asegurar las cuentas y cambiar todas las contraseñas desde un equipo seguro, tal como lo explica 90 Minutos. Todo esto debe hacerse lo más rápido posible para minimizar el riesgo de que los delincuentes utilicen el celular para acceder a información financiera.

¿Cómo actúan los ciberdelincuentes para obtener información personal tras un hurto de celular?

Según el artículo, los ciberdelincuentes aplican presiones emocionales a través de correos electrónicos engañosos o llamadas falsas en las que intentan inducir pánico o urgencia en la víctima. Su objetivo es aprovechar el momento de crisis para que la persona entregue información confidencial o claves de acceso, lo que subraya la importancia de mantener la calma y nunca suministrar datos personales bajo presión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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