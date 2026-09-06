Por: Portal Bogotá

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Durante los últimos días, Bogotá ha vivido una intensificación en la lucha contra la delincuencia, con resultados destacados en la captura de 665 personas acusadas de diferentes delitos, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad. Entre quienes fueron puestos a disposición de la justicia se encuentran ocho presuntos miembros del ‘Tren de Aragua’, organización señalada por su responsabilidad en el asesinato de Kevin Santiago Ángel, un profesor y líder comunitario del sur de Bogotá. Además, se capturó a tres presuntos extorsionistas que, según las indagaciones, amenazaban a comerciantes en Engativá y a dos individuos sorprendidos mientras intentaban robar una estación de servicio en Suba.

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Uno de los hechos que más relevancia tuvo fue el megaoperativo en el que participaron autoridades tanto en Bogotá como en otras regiones del país, logrando la detención de ocho personas presuntamente vinculadas al ‘Tren de Aragua’. Entre los capturados está alias ‘Osmer’, quien sería cabecilla y encargado de coordinar extorsiones en el suroccidente de la ciudad. Junto a él fueron detenidos dos presuntos coordinadores de zona y cinco colaboradores directamente implicados en la logística y ejecución del homicidio de Ángel, crimen que conmocionó a la comunidad de Kennedy y que, según la investigación, habría estado relacionado con el trabajo social adelantado por la víctima. Tanto la Fiscalía General de la Nación como los jueces de control de garantías los procesarán por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

En Engativá, la Policía de Bogotá desarticuló una banda denominada ‘AntiTren’, cuyos miembros, identificados como alias ‘Javi’, ‘Johngel’ y ‘Merlín’, exigían cuantiosas sumas de dinero a comerciantes por medio de amenazas directas y mensajes enviados a través de WhatsApp. Se les atribuye la entrega de panfletos intimidatorios y la solicitud de pagos de entre quince y veinte millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida ni los negocios de los afectados. Estas personas fueron judicializadas por extorsión y tenencia ilegal de armas de fuego; posteriormente, se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por otra parte, en Suba, dos hombres fueron capturados tras intimidar con arma de fuego a un trabajador de una estación de servicio. La pronta reacción de las autoridades permitió hallar un revólver y un teléfono supuestamente robado. Ambos sujetos tienen antecedentes por hurto y daño en bien ajeno y enfrentan nuevos cargos por hurto y tenencia de armas.

En Santa Fe también se logró la detención de un individuo acusado de homicidio y tentativa de homicidio tras ser sorprendido con documentación falsa durante un control policial. Las autoridades encontraron que el hombre estaba involucrado en múltiples delitos, incluido un asesinato en el centro de Bogotá, y lo dejaron a disposición de la justicia.

¿Quiénes eran los capturados del 'Tren de Aragua' y de qué se les acusa en Bogotá?

Los ocho sujetos capturados en el megaoperativo, entre ellos alias ‘Osmer’, han sido señalados por la Fiscalía General de la Nación como presuntos responsables del homicidio de Kevin Santiago Ángel. Se les acusa de concierto para delinquir y homicidio agravado, según las investigaciones, por coordinar y ejecutar extorsiones y acciones criminales en el sur de Bogotá.

¿Cómo actúan los presuntos extorsionistas en Engativá y cuáles fueron las medidas tomadas?

De acuerdo con la Policía de Bogotá, los presuntos extorsionistas operaban entregando panfletos y enviando mensajes amenazantes a comerciantes, exigiendo pagos elevados bajo amenazas contra su vida y negocios. Por estos hechos, fueron capturados y tras las audiencias, un juez determinó medida de aseguramiento en prisión mientras avanza el proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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