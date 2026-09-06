Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una adulta mayor de 69 años vivió momentos de angustia en Ibagué cuando, según la información obtenida por la Fiscalía General de la Nación, fue víctima de una modalidad de engaño en un cajero electrónico. El hecho, que se registró en junio de 2025, involucra un aparente cambio de tarjeta bancaría y posteriores movimientos no autorizados por un monto superior a los 13 millones de pesos. La Fiscalía identificó a Carlos Julio Dueñas Guzmán y a Michael Andrés Lombana Bustos como los presuntos responsables de este caso, quienes posteriormente fueron capturados en Bogotá.

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De acuerdo con las autoridades, el ilícito se habría cometido mientras la afectada intentaba retirar efectivo en un cajero automático. Los hombres, según la investigación, recurrieron a diversas estrategias para conducirla hacia un cajero manipulado previamente. "Los hechos ocurrieron cuando la mujer de 69 años intentaba retirar dinero con su tarjeta en un cajero electrónico", reportó la Fiscalía. Posteriormente, la víctima recibió notificaciones de su entidad financiera sobre retiros por 2 millones de pesos y una compra que superó los 11,7 millones de pesos en un establecimiento comercial de la ciudad.

El organismo indicó que, durante la maniobra, Lombana Bustos habría obstruido el funcionamiento del cajero para dificultar el proceso de la cliente; mientras tanto, Dueñas Guzmán habría sido quien aprovechó la confusión para cambiar la tarjeta por otra y así poder usar los fondos de la mujer. Posteriormente, la tarjeta hurtada fue utilizada para realizar retiros y adquirir una pulsera de oro, según el informe oficial.

La Fiscalía Seccional Tolima estuvo a cargo de la imputación de los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Ninguno de los vinculados aceptó cargos en su contra. Las detenciones de los sospechosos se realizaron en Bogotá mediante órdenes de captura ejecutadas por servidores del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) en colaboración con la Policía y el Ejército Nacional, lo que permitió dar un rápido seguimiento judicial a este caso de fraude bancario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuaron los implicados en el robo del cajero de Ibagué?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los dos implicados habrían manipulado un cajero automático y utilizado diferentes artimañas para distraer y engañar a la víctima. Uno de ellos supuestamente obstruyó el funcionamiento del aparato mientras el otro intercambiaba la tarjeta de la mujer de 69 años, lo que facilitó retiros y una compra significativa sin autorización.

¿Qué delitos enfrentan los capturados por el robo en el cajero de Ibagué?

Según la Fiscalía Seccional Tolima, los dos sujetos fueron imputados por los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Ambos negaron responsabilidad frente a los cargos y la captura fue ejecutada en Bogotá por el CTI, con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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