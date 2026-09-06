Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, ha decidido tomar acciones legales ante lo que considera son señalamientos infundados sobre la gestión de las autoridades departamentales durante la emergencia de incendios forestales que afecta a esta región. El pronunciamiento se realizó este 6 de septiembre por medio de la red social X, donde Matiz expuso su postura frente al trabajo del gobierno local y los diferentes actores involucrados en la respuesta a las conflagraciones.

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La gobernadora resaltó que tanto la Gobernación como los organismos de socorro, la Policía, campesinos y voluntarios han estado atendiendo el fuego en varios puntos del departamento durante las últimas cinco semanas. Según sus declaraciones, el compromiso de quienes han enfrentado los incendios es incuestionable, lo que la motivó a defender la labor conjunta y a rechazar cualquier información que busque restar valor o credibilidad al esfuerzo realizado en el manejo de la crisis forestal.

Matiz fue enfática: “Todo el peso de la ley para todo aquel que provoque incendios”, dejando claro que el departamento empleará las vías judiciales tanto contra quienes resulten responsables de iniciar los incendios como contra aquellos que, según ella, difunden acusaciones falsas para perjudicar la imagen y el trabajo de la administración y del personal de emergencia. Para la mandataria, la emergencia no debe ser utilizada para buscar ventajas políticas. Afirmó que existen actores que estarían intentando “sacar réditos políticos de una tragedia como esta”, en referencia a la coyuntura generada por el daño ambiental y social causado por el fuego.

Además, Adriana Magali Matiz invitó a la ciudadanía a no permitir que esta situación derive en divisiones o enfrentamientos sociales y políticos dentro del Tolima. Su mensaje concluyó haciendo un llamado al respeto, al trabajo solidario y a no encender “las llamas del odio y la pugnacidad que algunos, al parecer, pretenden avivar”. Con esto, remarcó la necesidad de priorizar la atención de la emergencia alejándose de disputas que puedan entorpecer la respuesta colectiva frente a los incendios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones tomará la Gobernación del Tolima ante los señalamientos falsos por incendios forestales?

De acuerdo con lo anunciado por la gobernadora Adriana Magali Matiz a través de X, la administración denunciará judicialmente a quienes considera responsables de difundir acusaciones falsas sobre la gestión frente a la emergencia por incendios forestales en el Tolima. La mandataria enfatizó que actuará contra estas personas para proteger la labor de las autoridades y el trabajo conjunto realizado durante la crisis, y dejó claro que también buscará que los responsables de provocar los incendios reciban sanciones legales.

¿Cómo ha sido la respuesta de las autoridades y voluntarios en el Tolima ante los incendios forestales?

Según la información proporcionada por la gobernadora Matiz, los organismos de socorro, la Policía, campesinos y voluntarios han respondido a la emergencia de manera articulada y constante, atendiendo durante cinco semanas distintos focos de incendio en el departamento. La mandataria reiteró su reconocimiento y defensa del esfuerzo dedicado por todos los actores involucrados en el manejo de la situación, subrayando el compromiso demostrado frente a la crisis.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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