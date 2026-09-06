Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, se pronunció de manera contundente frente a la crisis por incendios forestales que atraviesa el departamento. El 6 de septiembre, por medio de su cuenta oficial en X, la mandataria no solo defendió la gestión de la Gobernación, sino que también respaldó de manera enfática el trabajo de los organismos de socorro, la Policía, campesinos y voluntarios, quienes, según ella, se han comprometido durante semanas en el manejo de estas emergencias.

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Matiz informó que denunciará a quienes, afirma, estén difundiendo acusaciones falsas respecto a la respuesta de las autoridades. La gobernadora enfatizó que aplicará "todo el peso de la ley para todo aquel que provoque incendios", dejando claro que su administración no tolerará actos que puedan generar desinformación o que busquen perjudicar la labor de quienes combaten las llamas. Además, advirtió que tomará acciones legales contra quienes intenten responsabilizar injustamente a las autoridades departamentales de la magnitud de la emergencia.

En su declaración, la líder regional subrayó la dedicación y el esfuerzo realizado durante cinco semanas consecutivas por bomberos, Policía, campesinos y otros voluntarios, enfrentando incendios en distintos sectores del Tolima. Con estas palabras, Matiz buscó despejar dudas sobre el compromiso y la entrega de quienes están directamente involucrados en el manejo de la crisis ambiental.

La gobernadora también manifestó su preocupación por sectores que, a su juicio, estarían intentando obtener ventajas políticas de la situación. Declaró que ciertos actores podrían estar instrumentalizando la tragedia con fines ajenos a la reconstrucción y manejo de la emergencia. "Esto, queriendo sacar réditos políticos de una tragedia como esta", expresó Matiz en su mensaje difundido.

Por último, Matiz hizo un llamado público a evitar que la emergencia se convierta en una fuente de enfrentamiento político y social. Instó a la ciudadanía y a todos los sectores a no permitir que las "conflagraciones enciendan las llamas del odio y la pugnacidad", en referencia directa a la posibilidad de que la tragedia sea utilizada para profundizar divisiones en la sociedad tolimense.

De acuerdo con la información entregada únicamente por la gobernadora en sus declaraciones públicas, la atención a la emergencia y la defensa de quienes la atienden se ha convertido en el eje de su comunicación frente a la opinión pública en este difícil contexto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la gobernadora del Tolima anuncia denuncias por señalamientos falsos?

De acuerdo con las declaraciones de Adriana Magali Matiz, la mandataria considera que algunas personas están difundiendo acusaciones falsas sobre la gestión de las autoridades frente a los incendios forestales en el Tolima. Ante esto, anunció acciones legales para proteger la reputación y el trabajo de los organismos comprometidos en el control de la emergencia, así como para evitar que se manipule la tragedia con fines políticos.

¿Cómo ha sido la respuesta de las autoridades del Tolima frente a los incendios forestales?

Según la información publicada por la gobernadora Matiz en su cuenta oficial, el trabajo ha estado encabezado por la Gobernación, con apoyo de bomberos, Policía, campesinos y voluntarios. Estos actores han participado activamente durante cinco semanas en la atención de emergencias en varios puntos del departamento, enfrentando las conflagraciones y buscando preservar la seguridad y el bienestar de las comunidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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