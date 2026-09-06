Westcol reaccionó a la muerte de alias ‘Bendito menor’, señalado por las autoridades como cabecilla de la subestructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Durante una de sus transmisiones, el creador de contenido defendió el operativo militar en el que murió el delincuente y cuestionó la postura del expresidente Gustavo Petro frente a lo ocurrido.

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Aseguró que no entiende las críticas a la operación y recordó los delitos por los que era señalado ‘Bendito menor’. “Yo estaba viendo toda esa noticia y, en resumidas cuentas, llegaron en un operativo, mataron a un tipo que había extorsionado, que había matado, había robado, había hecho de todo durante un montón de años”, afirmó durante su transmisión en vivo.

(Vea también: “¿Por qué no se priorizó la vida?”: Gustavo Petro, molesto por operativo contra ‘Bendito Menor’)

El streamer también manifestó que, desde su punto de vista, la decisión de las autoridades de actuar contra el cabecilla fue correcta. Incluso cuestionó que el expresidente Petro se pronunciara sobre las circunstancias del operativo y consideró que no existe otra forma de enfrentar a criminales que, según dijo, han cometido graves delitos durante varios años.

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“¿Cómo vamos a acabar con estos bandidos si no es dándoles plomo?”, expresó Westcol. El creador de contenido se preguntó qué otra alternativa existe para detener a una persona que, según su apreciación, es capaz de asesinar, robar y cometer otros delitos para obtener beneficios personales.

Finalmente, Westcol aseguró que le parece contradictorio que se cuestione el uso de la fuerza en este tipo de operaciones sin tener en cuenta los riesgos que enfrentan los uniformados. “Se preocupa más por el bandido que mataron que por el bienestar de los soldados de bien que están entrando a la misión. Si usted es un soldado, usted no puede esperar a que le disparen”, concluyó, dejando clara su defensa al operativo en el que murió alias ‘Bendito menor’.

"Petro se preocupa más por el bandido que mataron que por los soldados que llevaron a cabo la misión".@WestCOL 👏🏻 pic.twitter.com/S5pFZQVfOr — Santiago Uribe (@santiuribedel10) September 6, 2026

Polémicas y logros de Petro

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