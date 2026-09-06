Por: EL PILON SA

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El expresidente Gustavo Petro volvió a provocar controversia en el debate público tras cuestionar el reciente operativo llevado a cabo por comandos especiales de la Policía Nacional en Riohacha, La Guajira, que culminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’. Este sujeto era considerado uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachencas’. De acuerdo con la información reportada, Petro puso en duda que la verdadera prioridad de la Fuerza Pública hubiera sido la captura de los integrantes de esta organización criminal y no su eliminación física.

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Las declaraciones de Petro causaron revuelo en redes sociales, especialmente por sus preguntas directas sobre la actuación policial: "¿Por qué si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente por la Policía Nacional, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa?" Así mismo, criticó la lógica detrás de la operación: "La operación de Riohacha no tenía como prioridad capturar los bandidos sino matarlos, ¿por qué?". El exmandatario también cuestionó, bajo el marco constitucional, si "¿existe en nuestra Constitución la pena de muerte?".

La reacción en plataformas como X no se hizo esperar. Diversos internautas calificaron de contradictorio que el exjefe de Estado criticara un golpe duro contra uno de los criminales más buscados de la región. Argumentaron que Petro, durante su mandato (2022-2026), tuvo la oportunidad de capturarlo, pero optó en su momento por reconocerlo como representante de las ACSN en un espacio de diálogo con el Estado. Usuarios señalaron que, bajo esa figura, Pérez Toncel pudo continuar delinquiendo, recordándole a Petro su responsabilidad en esas decisiones.

El proceso de diálogo contemplaba la suspensión temporal de las órdenes de captura de los líderes designados mientras se mantenían las conversaciones, entre los que figuraba alias ‘Bendito Menor’. Sin embargo, este contexto cambió tras la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente el 7 de agosto de 2026. El nuevo Gobierno decidió, 23 días después, dar por terminados estos escenarios de diálogo debido a la falta de avances concretos y de evidencia sobre una verdadera voluntad de sometimiento a la justicia.

Alias ‘Bendito Menor’ fue explícitamente señalado por De La Espriella como objetivo prioritario en el contexto de su ofensiva contra las estructuras criminales. Su muerte, ocurrida durante un operativo el 3 de septiembre en el barrio Los Olivos de Riohacha, representó así el primer golpe relevante de la administración recién iniciada. En el procedimiento participaron comandos Lobos y unidades de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, quienes informaron que en medio de un enfrentamiento fallecieron, además de Pérez Toncel, su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘la Bebecita’, y otros dos miembros del grupo armado.

¿Cuál fue el papel de alias ‘Bendito Menor’ en el proceso de diálogo con el Estado colombiano?

Alias ‘Bendito Menor’, identificado como uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), fue reconocido en 2025 como representante de esa organización criminal durante un espacio de conversaciones con el Estado. Bajo esta figura se contempló la suspensión temporal de las órdenes de captura mientras avanzaban los diálogos, aunque esto no frenó sus acciones delictivas en la Alta Guajira.

¿Por qué el Gobierno de Abelardo De La Espriella terminó el diálogo con las ACSN?

La administración de Abelardo De La Espriella finalizó el Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN el 30 de agosto de 2026, argumentando que no existían avances concretos ni una voluntad real y comprobable de que las estructuras criminales se sometieran a la justicia o se desmantelaran. Por ello, revocó el reconocimiento jurídico de sus representantes, entre ellos alias ‘Bendito Menor’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.