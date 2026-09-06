Por: EL PILON SA

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El expresidente Gustavo Petro (2022-2026) puso en tela de juicio el reciente operativo encabezado por comandos especiales de la Policía Nacional en Riohacha, La Guajira, que resultó en la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como ‘Bendito Menor’. Pérez Toncel era uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachencas’. Las declaraciones del exmandatario, en las que interrogó las prioridades de la Fuerza Pública y sugirió que el operativo tenía como finalidad principal la muerte de los integrantes de la estructura criminal y no su captura, avivaron una fuerte controversia en redes sociales.

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Petro formuló sus preguntas mediante su cuenta en la red social X, cuestionando: “¿Por qué si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente por la Policía Nacional, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa?”, y agregó: “La operación de Riohacha no tenía como prioridad capturar los bandidos sino matarlos, ¿por qué?”. Además, aludió al marco legal colombiano, preguntando: “¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte?”.

Las reacciones al pronunciamiento del exjefe de Estado evidenciaron una amplia desaprobación entre internautas. Varios recordaron que durante su gobierno hubo intentos de diálogo con las ACSN e incluso el reconocimiento temporal de representantes de esa organización en un Espacio de Conversación Sociojurídico pactado con el Estado. Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, fue uno de los integrantes reconocidos, una decisión que contemplaba el levantamiento temporal de órdenes de captura mientras durase el proceso. Sin embargo, dicho reconocimiento no impidió que continuara su actividad delictiva en la Alta Guajira, hecho recordado insistentemente por usuarios en la red social.

El panorama cambió después del 7 de agosto de 2026, cuando Abelardo De La Espriella asumió la presidencia. Pocos días después, el nuevo Gobierno dio por terminado el Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN y anuló el reconocimiento de nueve integrantes como representantes, entre ellos ‘Bendito Menor’. La justificación principal fue la ausencia de avances verificables en el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de la organización. Además, De La Espriella había identificado previamente a Pérez Toncel como uno de sus objetivos prioritarios en la lucha contra estructuras criminales.

El operativo decisivo fue llevado a cabo la noche del jueves 3 de septiembre en el barrio Los Olivos de Riohacha, donde los comandos Lobos y unidades de Fuerzas Especiales de la Policía avanzaron para ubicar a Pérez Toncel. El enfrentamiento terminó con su muerte, la de su pareja, Rosa Angélica Tarazona (‘la Bebecita’), y otros dos supuestos colaboradores del grupo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro cuestionó el operativo contra alias ‘Bendito Menor’ en Riohacha?

Gustavo Petro criticó el accionar de la Policía Nacional porque consideró que el objetivo principal debió ser la captura de los presuntos delincuentes, no su muerte. A través de sus declaraciones en la red social X, el exmandatario planteó dudas acerca del cumplimiento de la prioridad constitucional de proteger la vida, señalando además que, en su opinión, el operativo se habría apartado de los lineamientos legales, según lo informado en la publicación original.

¿Qué ocurrió en el operativo contra ‘Los Pachencas’ liderado por comandos especiales en La Guajira?

De acuerdo con la información disponible, el 3 de septiembre de 2026, comandos especiales de la Policía, agrupados en los Lobos y otras unidades de Fuerzas Especiales, realizaron un operativo en el barrio Los Olivos de Riohacha para dar con el paradero de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’. Como resultado se presentó un enfrentamiento que finalizó con la muerte de Pérez Toncel, su pareja y otros dos integrantes de la estructura criminal, según reportaron medios nacionales y reacciones en redes sociales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.