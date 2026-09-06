Sandra Ortiz volvió a generar controversia al referirse a Laura Sarabia durante una entrevista con el periodista Sebastián Nohra. Al ser consultada sobre las personas de las que, según ella, no se podía hablar dentro del Gobierno de Gustavo Petro, Ortiz respondió tajantemente: “De Laura Sarabia no”.

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La exconsejera presidencial para las Regiones, vinculada judicialmente al escándalo de corrupción de la UNGRD, aseguró además que un periodista de Presidencia le habría dicho a Carlos Ramón González que Sarabia estaba entregando recursos para que hablaran mal de algunos funcionarios y para influir en los medios de comunicación.

Ortiz no presentó en la entrevista una prueba pública que sustente directamente esa acusación.

También afirmó que era difícil pensar que Gustavo Petro desconociera lo ocurrido en la UNGRD.

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Ante la pregunta de si el entonces presidente sabía sobre el supuesto saqueo de la entidad, respondió que “allá no se movía nada sin que el presidente supiera”.

Ortiz cuestionó igualmente las actuaciones de la Fiscalía y aseguró que la investigación habría utilizado pruebas e informes ilegales.

Sus declaraciones se producen mientras permanece vinculada al proceso por el traslado de dinero que habría terminado relacionado con los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.

El caso de Sarabia debe diferenciarse del proceso de la UNGRD: actualmente enfrenta otra actuación judicial por el caso de Marelbys Meza.

Polémicas y logros de Petro

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