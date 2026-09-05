Por: Portal Bogotá

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Entre el 4 de septiembre y el 10 de octubre, Bogotá se convertirá en escenario de una celebración cultural única con la novena edición de ‘Mamarracho’, iniciativa creada y desarrollada por artistas colombianos que pone en primer plano el arte del payaso y la comicidad. Esta programación, enmarcada dentro de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, busca fortalecer la visibilidad del oficio del clown en Colombia, ofrecer espacios de formación y, sobre todo, propiciar el encuentro entre artistas, estudiantes, maestros y público general que comparten el interés por la risa y el arte escénico, de acuerdo con la información publicada en la plataforma oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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Con el paso de los años, ‘Mamarracho’ ha evolucionado hasta convertirse en un punto de confluencia para diferentes formas de interpretar y experimentar el oficio payaso. Según los organizadores, la programación de este Volumen 9 está diseñada para abrir posibilidades a la creación, el riesgo, la exploración y para compartir la risa a través de distintos lenguajes escénicos.

Dentro de su estructura, el evento presenta diversas franjas, como ‘Manjares Payasos’, enfocada en espectáculos de artistas nacionales; y ‘La Receta del Vecino’, que integra propuestas internacionales. Además, ‘Distrito Mamarracho’ llevará funciones a localidades como Usme, Suba y Bosa, ampliando el alcance territorial de la fiesta. Un componente especial es el ‘Cóctel Mamarracho’, espacio que reúne a artistas invitados y público en torno a rutinas de reconocidos payasos y que será, junto al lanzamiento oficial en el Teatro El Ensueño, parte del homenaje a los 15 años del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

El Volumen 9 también contempla el reconocimiento a figuras destacadas de la escena nacional, como Ana Milena Velásquez, a través de la franja ‘Asagajo Payaso’. Por otra parte, ‘Estreno Mamarracho’ contará con la participación de la compañía Átomos Teatro. Para quienes desean adentrarse en el mundo del clown, se ofrecen talleres intensivos bajo la franja ‘Arrocito en Bajo’, así como espacios creativos y funciones participativas desarrolladas por varias universidades y colectivos teatrales.

Un punto novedoso es la ‘Ruta Payasa’, que invita a artistas de otras regiones del país; este año, Antioquia estará representada con espectáculos como ‘Autopsia al Amor’ y ‘Antimusical, Desconcierto en Fa Mayor’. Cabe destacar, según la misma fuente, la presencia de artistas y agrupaciones de Colombia, Argentina y España, con apoyos institucionales como Idartes y Salas Concertadas. Con esto, ‘Mamarracho’ refuerza la invitación a vivir una fiesta alrededor del clown, la creación y la risa, abierta a toda la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es ‘Mamarracho’ Volumen 9 y cuáles son sus novedades en 2026?

‘Mamarracho’ Volumen 9 es la novena edición de una programación cultural desarrollada por artistas colombianos, dedicada al arte y el oficio del payaso. Sus novedades incluyen una amplia oferta de espectáculos nacionales e internacionales, talleres de formación, funciones en nuevas localidades de Bogotá y la ‘Ruta Payasa’, que destaca la presencia artística de Antioquia con novedades teatrales.

¿Qué actividades y talleres ofrece ‘Mamarracho’ para quienes desean aprender sobre el arte del payaso?

‘Mamarracho’ ofrece diversas franjas orientadas a la formación, como ‘Arrocito en Bajo’ con talleres intensivos dictados por maestros nacionales e internacionales, y la ‘Maratón Creativa’, que reúne rutinas de nuevos artistas. Además, espacios como ‘A Fuego Lento’ permiten a estudiantes de universidades compartir sus experimentaciones escénicas con el público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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