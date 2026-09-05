Por: El Espectador

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Este viernes, el Concejo de Bogotá adelantó el inicio de su sesión plenaria a las 8:00 a. m., una hora antes del horario habitual, con el propósito de atender la última recusación presentada en contra del concejal José Cuesta, del partido Pacto Histórico. La razón detrás de esta medida fue la necesidad de destrabar el trámite de la reforma tributaria, cuya discusión ha estado detenida por diversos recursos interpuestos en las semanas recientes. Según lo informado en El Espectador, la corporación rechazó la recusación contra Cuesta con 23 votos en contra y ninguno a favor, descartando así la existencia de un conflicto de interés que impidiera su participación en el proceso. Entre quienes participaron en la votación se encontraba la concejal Clara Lucía Sandoval, a pesar de que días antes había presentado su renuncia a la curul, aun tras haber sido designada gerente de Bogotá casi un mes antes.

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El contexto de la discusión revela la urgencia que atraviesa el Concejo, puesto que quedan menos de siete días para la finalización de las sesiones ordinarias y, hasta el momento, el proyecto de reforma tributaria no ha sido discutido formalmente. Desde el 3 de agosto, cuando el Distrito radicó la propuesta de reforma, el trámite se ha visto obstaculizado por la presentación de impedimentos y recusaciones, algunas gestionadas incluso por ciudadanos no identificados y en momentos previos a cada debate, de acuerdo con lo reseñado por El Espectador. Estos recursos han provocado la interrupción constante de las labores legislativas, impidiendo el avance normal de la agenda.

En ese panorama, el viernes anterior a la última recusación, los concejales Armando Gutiérrez (Partido Liberal), Julián Triana (Alianza Verde) y Juan Manuel Díaz (Nuevo Liberalismo) presentaron una ponencia positiva modificatoria, buscando impulsar el trámite. El debate inicialmente estaba programado para el 1 de septiembre en la Comisión Tercera de Hacienda; sin embargo, un nuevo impedimento presentado por el concejal Samir Bedoya, del partido MIRA, donde argumentó su vínculo con el congreso de Asobancaria, retrasó nuevamente la deliberación. Ante esto, Angelo Schiavenato, de la Coalición Lara, consideró "absurda" la justificación de Bedoya. Finalmente, la solicitud fue rechazada por la comisión con 29 votos en contra, aunque se mantuvo la posición del presidente de la Comisión, Rolando González (Cambio Radical), de no agendar la presentación de ponencias hasta que no se resuelvan todos los trámites pendientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la reforma tributaria en Bogotá ha enfrentado tantos obstáculos en el Concejo?

El debate sobre la reforma tributaria en Bogotá ha sido interrumpido repetidamente debido a la presentación constante de recusaciones e impedimentos. Estas acciones, muchas veces interpuestas por ciudadanos anónimos y justo antes de cada sesión oficial, han pausado de manera prolongada el trámite, haciendo que el Concejo priorice la resolución de estos recursos antes de discutir el fondo de la reforma, según información de El Espectador.

¿Qué significa una recusación en el Concejo de Bogotá y cómo afecta al trámite de proyectos?

En términos legislativos, una recusación es el recurso mediante el cual se cuestiona la imparcialidad de un concejal para participar en la discusión y votación de un tema específico, alegando posibles conflictos de interés. Cuando se presenta una recusación, el Concejo debe resolverla antes de continuar con el trámite del proyecto, lo que puede ocasionar retrasos significativos como en el debate actual sobre la reforma tributaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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