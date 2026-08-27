Por: El Espectador

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El debate sobre la posibilidad de llevar militares a las calles de Bogotá avanza tras superar el umbral de apoyos que exige la ley. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 37.056 firmas válidas respaldan la convocatoria a un cabildo abierto, lo cual supera por 5.960 el mínimo requerido establecido en la Resolución 1052 del 19 de agosto de 2026. Esta iniciativa, impulsada por el representante José Jaime Uscátegui y el concejal Julián Uscátegui, será discutida en una sesión pública del Concejo de Bogotá, donde podrán intervenir ciudadanos, concejales, funcionarios distritales y el alcalde Carlos Fernando Galán. Sin embargo, la certificación otorgada únicamente permite abrir este espacio de deliberación y no implica la aprobación inmediata de la asistencia militar.

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El proceso de verificación fue riguroso: la Registraduría examinó 52.965 registros recibidos en dos etapas y anuló el 30 % por inconsistencias, registros repetidos, datos incompletos o falta de pertenencia al censo electoral, aunque no detalló motivos específicos caso por caso. La primera recolección quedó corta frente al umbral, pero en la ampliación se presentaron suficientes apoyos válidos para alcanzar el requisito legal.

Con la validación, el Concejo deberá ahora definir la fecha, lugar y temas a tratar en el cabildo abierto, el cual debe realizarse como máximo un mes después de la radicación formal de la solicitud, según la Ley 1757 de 2015. En este encuentro, cualquier persona interesada podrá asistir y, quienes deseen intervenir, tendrán que inscribirse previamente en la Secretaría General del Concejo presentando un resumen escrito. El alcalde está obligado a participar y responder las inquietudes planteadas, y los promotores pueden solicitar citar a funcionarios distritales.

Pese a la expectativa ciudadana, el cabildo no funcionará como una consulta popular ni como un referendo: no hay una votación directa sobre la militarización de la ciudad. El evento servirá para deliberar, preguntar a las autoridades y conocer posturas, pero la decisión final sobre la asistencia militar solo puede ser tomada por el alcalde y el presidente de la República. La normativa vigente define esta figura como un recurso temporal y excepcional a emplear ante graves alteraciones del orden o emergencias, y su aplicación debe ser solicitada por el alcalde y autorizada por el presidente.

La discusión pública se dará en un contexto de reducción de algunos delitos según reporta la Secretaría de Seguridad, aunque la percepción de inseguridad, la violencia localizada y la suficiencia de la Policía seguramente serán temas centrales. Quedan por discutir límites, riesgos, alcances y controles institucionales antes de cualquier acción concreta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la asistencia militar y cómo puede ser aplicada en Bogotá?

La asistencia militar se refiere a la colaboración temporal y excepcional de las Fuerzas Militares con la Policía en situaciones de grave alteración del orden, emergencias o cuando la capacidad de la Policía resulta insuficiente. Solo el alcalde de Bogotá puede solicitar esta medida al presidente de la República, quien decide y autoriza su aplicación según la normativa vigente.

¿El cabildo abierto puede obligar a militarizar las calles de Bogotá?

No, el cabildo abierto es un espacio de deliberación y participación ciudadana que no constituye un referendo ni una consulta popular. Aunque se escuchen opiniones y posturas durante el evento, la decisión de militarizar o no la ciudad corresponde exclusivamente al alcalde y al presidente, quienes deben seguir el procedimiento definido por la ley.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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