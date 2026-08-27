Por: Portal Bogotá

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El evento “Mambo Filarmónico” se posiciona como uno de los espacios culturales más atractivos de Bogotá, especialmente para quienes disfrutan de la fusión entre la música y las artes visuales. En esta nueva edición, el Coro Filarmónico Juvenil será el principal invitado, bajo la dirección de Johanna Molano. El encuentro está programado para el domingo 30 de agosto a las 11:00 a. m., en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, conocido como MAMBO, ubicado en la Calle 24 # 6-00, con entrada libre hasta completar el aforo permitido.

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El repertorio que presentará el Coro Filarmónico Juvenil lleva por nombre “Around The Big Apple”, una propuesta que recorre los paisajes sonoros emblemáticos de Estados Unidos. Según información compartida por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el programa promete un recorrido musical por géneros como el jazz y la música de Broadway, así como por la canción popular estadounidense, ofreciendo una experiencia enriquecedora tanto para el público aficionado como para los expertos en música coral.

De acuerdo con los datos suministrados, cerca de 40 jóvenes conforman el Coro Filarmónico Juvenil, un colectivo reconocido por su calidad interpretativa en un variado repertorio operístico y sinfónico coral. Han acompañado a la Orquesta Filarmónica de Bogotá en montajes de gran formato como el “Réquiem de Guerra” de Britten, el “Réquiem” de Verdi, “Madama Butterfly” de Puccini y la “Misa No. 6” de Schubert. Su versatilidad les ha permitido abordar también obras como “Candide” de Leonard Bernstein, la “Novena Sinfonía” de Beethoven adaptada vocalmente por la Orquestra Wiener Akademie y el célebre “Carmina Burana” de Carl Orff. En 2017, tuvieron un papel destacado al participar en la misa campal durante la visita del papa Francisco a Bogotá.

La agrupación cuenta con una trayectoria bajo la batuta de varios directores como Diana Carolina Cifuentes, Jorge Tribiño, Paola Ávila y Camilo Rojas, estando actualmente dirigida por Johanna Molano. Este evento, con entrada gratuita, representa una oportunidad para vivir la música sinfónica y coral de alto nivel, en un ambiente en el que las artes convergen y enriquecen el panorama cultural de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ofrece el evento Mambo Filarmónico en el Museo de Arte Moderno de Bogotá?

El evento Mambo Filarmónico, realizado en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, brinda un espectáculo en el que el Coro Filarmónico Juvenil explora sonidos clásicos estadounidenses a través de un programa variado, con entrada libre hasta completar aforo. Esta edición pone énfasis en la interacción entre las artes visuales y la música, en un esfuerzo por fortalecer la vida cultural en la capital.

¿Cuál es el repertorio del Coro Filarmónico Juvenil y quién lo dirige actualmente?

El Coro Filarmónico Juvenil cuenta con un repertorio que abarca tanto obras operísticas como sinfónico-corales de gran exigencia. Entre otras, han interpretado “Réquiem de Guerra” de Britten, “Réquiem” de Verdi, “Madama Butterfly” de Puccini, la “Misa No. 6” de Schubert, “Carmina Burana” de Carl Orff y “Candide” de Bernstein. Actualmente, la dirección está a cargo de Johanna Molano, quien lidera el grupo hacia nuevos desafíos interpretativos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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