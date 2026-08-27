Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra cuatro personas por su presunta implicación en el secuestro, robo y homicidio de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2026 en Bogotá, cuando la víctima fue atacada tras abordar un taxi. El caso ha generado conmoción por la sevicia y por la participación de una estructura criminal identificada como Los Kamaleones.

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De acuerdo con la investigación, los señalados son Arnold Esteban Páez Herrera, alias ‘Pecueca’; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias ‘Cabezón’; Michael Andrés Chitiva Henao, alias ‘Chirry’; y Sergio David Vásquez Rivera, alias ‘Pipo’. Todos estarían vinculados a Los Kamaleones y son procesados por secuestro extorsivo, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, así como por ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, cargos respaldados en un trabajo coordinado por la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá.

La acusación se basa en un expediente robusto conformado por testimonios de 30 personas, el trabajo de 17 investigadores entre policía judicial y Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), además de análisis periciales y forenses, y 172 documentos técnicos. La esposa de la víctima, Dennis Alfaro Flórez, figura como testigo clave en el proceso. La Fiscalía aspira a que las pruebas permitan lograr una condena de más de 50 años de prisión para los responsables.

Según el relato fiscal, Cubides Ariza abordó un taxi, conducido por Gómez Méndez, cerca de la Clínica del Country en Chapinero después de acompañar a su familia en una urgencia médica. El vehículo fue desviado hacia el sector de Los Soches, antigua vía al Llano. Allí, dos cómplices subieron al taxi para iniciar lo que la Fiscalía califica como un “paseo millonario”, modalidad delictiva donde la víctima es retenida y despojada de sus pertenencias y dinero.

La investigación indica que el docente fue agredido con arma blanca y sometido a golpizas para obtener las claves de sus productos financieros. Su negativa habría provocado que los atacantes lo asfixiaran, causándole la muerte. Posteriormente, según la Fiscalía, los cuatro usaron las cuentas bancarias del profesor para efectuar nueve retiros, por una suma superior a 8 millones de pesos colombianos, y se apropiaron de un celular Samsung Galaxy A71 y una chaqueta de cuero, avaluados en aproximadamente 2.750.000 pesos.

El cuerpo del docente fue abandonado e incendiado a un costado de la carretera. Fue hallado cuatro días después, el 19 de enero, en una zona rural de Usme, en el interior de Bogotá. El expediente recogido por la Fiscalía ha sido crucial para reconstruir cómo se desarrollaron los hechos y avanzar hacia el esclarecimiento del crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la banda Los Kamaleones según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Los Kamaleones utilizaban la modalidad conocida como “paseo millonario”, en la cual, mediante engaños y violencia física, retenían a la víctima dentro de un vehículo para obligarla a revelar información financiera y apoderarse de sus bienes. El proceso incluía desvío de rutas, participación coordinada de varios integrantes y posterior uso de cuentas bancarias sustraídas bajo presión.

¿Qué pruebas tiene la Fiscalía en el caso del homicidio del profesor Neill Felipe Cubides Ariza?

La Fiscalía respalda el proceso contra los acusados con el testimonio de 30 personas, 17 investigadores que recolectaron material probatorio, análisis periciales y forenses, además de 172 informes y reportes de campo. Entre los testigos clave se encuentra Dennis Alfaro Flórez, esposa de la víctima. Con esta base de evidencias, la entidad busca una condena ejemplar contra los señalados miembros de Los Kamaleones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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